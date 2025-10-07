自宅で本格ボディケア。エレコム「ECLEAR リフレッシュガン」新2モデルが10月登場

エレコム、セルフケア向け新モデル「ECLEAR リフレッシュガン」2機種を10月中旬より発売

エレコムは10月7日、人気のボディケアシリーズ「ECLEAR（エクリア）リフレッシュガン」から、新たに2種類のモデルを10月中旬より順次発売すると発表した。

今回登場するのは、手軽にセルフケアを行いたい人向けの「ヘビーモデル」と、深層筋までしっかりアプローチできる「インパクトモデル」。価格はヘビーモデルが12,800円、インパクトモデルが15,800円となっている。

軽量かつパワフル。「ヘビーモデル」は使いやすさと安定感を両立

「ECLEAR リフレッシュガン ヘビーモデル」は、約500gの軽量ボディながらストローク幅5mmを確保。肩・腕・脚など部位に合わせた的確なケアを可能にする。

「狙い撃ちケア」でピンポイントに刺激を与え、「押し流しケア」で筋肉をなめらかにほぐすなど、用途に応じた使い分けができるのが特徴だ。

また、高性能ブラシレスモーターを搭載しており、押し当ててもパワーが落ちにくく、安定した振動で深く筋肉にアプローチできるという。日常のセルフメンテナンスやトレーニング後のリカバリーにも最適なモデルとなっている。

深層筋まで届く。「インパクトモデル」は6段階調整と自動モードを搭載

「ECLEAR リフレッシュガン インパクトモデル」は、ストローク長12mmという大きな振幅を実現。6段階の振動レベル調整により、肩甲骨・背中・太ももなど深層筋へのケアを本格的に行える。

「スマートスピードモード」を搭載し、使用部位や押し当てる強さに応じて自動的に振動を最適化。初心者でも使いやすい仕様となっている。

さらに、4種類のアタッチメントを付け替えることで、多彩な刺激を楽しめる点も魅力。身体のコンディショニングを自宅で簡単に行える高機能モデルだ。

シンプル操作＆長時間バッテリー。日常のセルフケアを支える新定番ツール

両モデル共に、直感的に使えるシンプルなボタン設計と大容量バッテリーを採用。長時間の使用にも対応し、自宅はもちろん、ジムやオフィスなどさまざまなシーンで活躍する。

セルフケアや疲労回復、トレーニング後のリフレッシュなど、幅広いニーズに応えるツールとして注目されている。