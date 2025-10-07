AKRacingのゲーミングチェアが特別価格　Amazon「プライム感謝祭」特別セール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
「Amazonプライム感謝祭」にて、AKRacingのゲーミングチェアやオフィスチェアがセール販売中。
主なセール商品を紹介する。
ゲーミングチェア オットマン フットレスト
|ゲーミングチェア オットマン フットレスト
|製品名
|オットマン フットレスト Black
|オットマン フットレスト Blue
|オットマン フットレスト Denim
|オットマン フットレスト Grey
|オットマン フットレスト Orange
|オットマン フットレスト Red
|オットマン フットレスト Sweat
|オットマン フットレスト White
|オットマン フットレスト Honda Tsubasa
ゲーミング座椅子 極坐 V2
ハイエンドゲーミング座椅子 極坐のセカンドバージョン。回転機能、フルフラットリクライニング機能、専用設計の内部ウレタンフォームなど快適性を追求。国産デニム素材採用モデルもラインアップ。
|ゲーミング 座椅子 極坐（ぎょくざ）
|製品名
|極坐V2 Denim
|極坐V2 Blue
|極坐V2 Grey
|極坐V2 Red
|極坐V2 White
ゲーミングチェア デスクチェア 阪神タイガースチェア
阪神タイガースとコラボしたスペシャルモデル。
|ゲーミングチェア デスクチェア 阪神タイガースチェア
|製品名
|阪神タイガースチェア
ゲーミングチェア デスクチェア ONE PIECE
|ゲーミングチェア デスクチェア ONE PIECE
|製品名
|ONE PIECE（Chopper）
|ONE PIECE（Luffy）
|ONE PIECE（Nami）
|ONE PIECE（Sanji）
|ONE PIECE（Zoro）
ゲーミングチェア／デスクチェア OVERTURE
高耐久PUレザーを採用し180度リクライニングを備え、ゲーミングチェアのほかデスクチェアや学習椅子にも適したモデル。
|ゲーミングチェア デスクチェア OVERTURE
|製品名
|OVERTURE（Black）
|OVERTURE（Blue）
|OVERTURE（Pink）
|OVERTURE（Purple）
|OVERTURE（Red）
|OVERTURE（White）
|OVERTURE（Yellow）
ティーン向けゲーミングチェア Pinon
ティーン向けゲーミングチェア。身長145～165cmの方に適したサイズの、小柄な女性やティーン向けの小型モデル。
|ゲーミングチェア デスクチェア Pinon
|製品名
|Pinon SakuraPink
|Pinon SkyBlue
|Pinon White
オフィスチェア／ゲーミングチェア Premium
フルフラットリクライニング機能／座面チルト機能を搭載。張地に国産の綿100%デニム素材を採用したデニムモデルも用意。
|ゲーミングチェア デスクチェア Premium
|製品名
|Premium（Denim）
|Premium Low Edition（CarbonBlack）
|Premium Low Edition（Raven）
|Premium Low Edition（Silver）
オフィスチェア／ゲーミングチェア Premium Monarca
高品質な本革素材。イタリア ヴィチェンツァ産のカウハイド シュリンクレザーを張地に使用したモデル。
|オフィスチェア／ゲーミングチェア Premium Monarca
|製品名
|Premium Monarca ブラック 本革シート
ゲーミングチェア／デスクチェア Pro-X V2
AKRacingハイエンドゲーミングチェア。大きめの座面でゆったりとした座り心地。張地を経年劣化に強い高耐久仕様のPUレザーに変更したアップグレードモデル。中日ドラゴンズや読売ジャイアンツとのコラボモデルも用意。
|ゲーミングチェア／デスクチェア
|製品名
|Pro-X V2 Gaming Chair Dragons
|Pro-X V2（Blue）
|Pro-X V2（Grey）
|Pro-X V2（Orange/Giants）
|Pro-X V2（Orange）
|Pro-X V2（Red）
|Pro-X V2（White）
東京ヤクルトスワローズ コラボモデル
東京ヤクルトスワローズとコラボしたスペシャルモデル。明治神宮野球場ダグアウトに設置されているチェアと共通デザイン。
|ゲーミングチェア デスクチェア Tokyo Yakult Swallows
|製品名
|Tokyo Yakult Swallows
ゲーミングチェア 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
本田翼さんが監修したオリジナルカラーモデル。張地素材に高耐久PUレザーを採用。
|ゲーミングチェア 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
|製品名
|標準タイプ
|ハイタイプ
ゲーミングチェア／デスクチェア Wolf
フルフラットリクライニングなどAKRacingチェアの基本機能を備えつつ、張地にファブリックを採用したエントリーモデル。
|ゲーミングチェア／デスクチェア Wolf
|製品名
|Wolf（Grey）
|Wolf（Purple）
|Wolf（Red）
|Wolf（White）
ゲーミングチェア Nitro V2
AKRacingハイエンドゲーミングチェア。適度なホールド感を持たせた座り心地。張地を経年劣化に強い高耐久仕様のPUレザーに変更したアップグレードモデル。
|ゲーミングチェア Nitro V2 Gaming Chair
|製品名
|Nitro V2 (Red)
|Nitro V2 (Blue)
|Nitro V2 (White)
|Nitro V2 (Green)
|Nitro V2 (Orange)
ゲーミングチェア Pro-X Gaming Chair
国産高級車のシート張地として採用されている高品位な国産合成皮革を採用することで、一般的なゲーミングチェアに比べ質感と耐久性を向上させたアップグレードモデル。形状や機能はAKRacingゲーミングチェアのフラッグシップモデルPro-X V2シリーズと共通。
|Pro-X Gaming Chair
|製品名
|Pro-X （White）
|Pro-X （Grey）
|Pro-X （Blue）
|Pro-X （Red）
ゲーミングチェア デスクチェア Eclair（エクレール）
AKRacingゲーミングチェアのスタンダードモデル。適度なホールド感のある座り心地。ホワイトをベースにした清潔感のあるカラーリングで、オレンジ、ブルー、グリーン、ピンクの4色展開。
|Eclair Gaming Chair
|製品名
|Eclair（Blue）
|Eclair （Green）
|Eclair （Orange）
|Eclair （Pink）
ゲーミングチェア 北斗の拳コラボモデル
「北斗の拳」とのコラボモデル。ラオウモデルは鎧をまとったラオウの姿とその玉座をデザイン。サウザーモデルはの印象的な玉座をデザインソースとしている。
|北斗の拳コラボレーションチェア
|製品名
|北斗の拳 ラオウモデル
|北斗の拳 サウザーモデル
※セールは予告なしに製品の変更・終了する場合がある
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
sponsoredスウェット生地のチェアってどう？ 編集部員何人かに座った感想を聞いてみた
-
-