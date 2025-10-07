AKRacingのゲーミングチェアが特別価格　Amazon「プライム感謝祭」特別セール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

「Amazonプライム感謝祭」にて、AKRacingのゲーミングチェアやオフィスチェアがセール販売中。



主なセール商品を紹介する。

ゲーミングチェア オットマン フットレスト

ゲーミング座椅子 極坐 V2

ハイエンドゲーミング座椅子 極坐のセカンドバージョン。回転機能、フルフラットリクライニング機能、専用設計の内部ウレタンフォームなど快適性を追求。国産デニム素材採用モデルもラインアップ。

ゲーミングチェア デスクチェア 阪神タイガースチェア

阪神タイガースとコラボしたスペシャルモデル。

ゲーミングチェア デスクチェア ONE PIECE

ゲーミングチェア／デスクチェア OVERTURE

高耐久PUレザーを採用し180度リクライニングを備え、ゲーミングチェアのほかデスクチェアや学習椅子にも適したモデル。

ティーン向けゲーミングチェア Pinon

ティーン向けゲーミングチェア。身長145～165cmの方に適したサイズの、小柄な女性やティーン向けの小型モデル。

オフィスチェア／ゲーミングチェア Premium

フルフラットリクライニング機能／座面チルト機能を搭載。張地に国産の綿100%デニム素材を採用したデニムモデルも用意。

オフィスチェア／ゲーミングチェア Premium Monarca

高品質な本革素材。イタリア ヴィチェンツァ産のカウハイド シュリンクレザーを張地に使用したモデル。

ゲーミングチェア／デスクチェア Pro-X V2

AKRacingハイエンドゲーミングチェア。大きめの座面でゆったりとした座り心地。張地を経年劣化に強い高耐久仕様のPUレザーに変更したアップグレードモデル。中日ドラゴンズや読売ジャイアンツとのコラボモデルも用意。

東京ヤクルトスワローズ コラボモデル

東京ヤクルトスワローズとコラボしたスペシャルモデル。明治神宮野球場ダグアウトに設置されているチェアと共通デザイン。

ゲーミングチェア 本田翼 監修オリジナルカラーモデル

本田翼さんが監修したオリジナルカラーモデル。張地素材に高耐久PUレザーを採用。

ゲーミングチェア／デスクチェア Wolf

フルフラットリクライニングなどAKRacingチェアの基本機能を備えつつ、張地にファブリックを採用したエントリーモデル。

ゲーミングチェア Nitro V2

AKRacingハイエンドゲーミングチェア。適度なホールド感を持たせた座り心地。張地を経年劣化に強い高耐久仕様のPUレザーに変更したアップグレードモデル。

ゲーミングチェア Pro-X Gaming Chair

国産高級車のシート張地として採用されている高品位な国産合成皮革を採用することで、一般的なゲーミングチェアに比べ質感と耐久性を向上させたアップグレードモデル。形状や機能はAKRacingゲーミングチェアのフラッグシップモデルPro-X V2シリーズと共通。

ゲーミングチェア デスクチェア Eclair（エクレール）

AKRacingゲーミングチェアのスタンダードモデル。適度なホールド感のある座り心地。ホワイトをベースにした清潔感のあるカラーリングで、オレンジ、ブルー、グリーン、ピンクの4色展開。

ゲーミングチェア 北斗の拳コラボモデル

「北斗の拳」とのコラボモデル。ラオウモデルは鎧をまとったラオウの姿とその玉座をデザイン。サウザーモデルはの印象的な玉座をデザインソースとしている。

