AKRacingのゲーミングチェアが特別価格　Amazon「プライム感謝祭」特別セール

2025年10月07日 10時15分更新

文● ASCII編集部

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　「Amazonプライム感謝祭」にて、AKRacingのゲーミングチェアやオフィスチェアがセール販売中。

　主なセール商品を紹介する。

ゲーミングチェア オットマン  フットレスト

AKRacing ゲーミングチェア オットマン フットレスト オレンジ

　AKRacingオフィスチェア・ゲーミングチェアと組み合わせて使用できる足置き台（オットマン）。国産デニムや国産スウェット生地を採用したモデルや、本田翼監修オリジナルカラーモデルも用意。

ゲーミングチェア オットマン フットレスト
製品名
オットマン フットレスト Black 
オットマン フットレスト Blue
オットマン フットレスト Denim
オットマン フットレスト Grey
オットマン フットレスト Orange
オットマン フットレスト Red
オットマン フットレスト Sweat
オットマン フットレスト White
オットマン フットレスト Honda Tsubasa

ゲーミング座椅子 極坐 V2

ゲーミング 座椅子 極坐（ぎょくざ） V2 Denim

　ハイエンドゲーミング座椅子 極坐のセカンドバージョン。回転機能、フルフラットリクライニング機能、専用設計の内部ウレタンフォームなど快適性を追求。国産デニム素材採用モデルもラインアップ。

ゲーミング 座椅子 極坐（ぎょくざ）
製品名
極坐V2 Denim
極坐V2 Blue
極坐V2 Grey
極坐V2 Red
極坐V2 White

ゲーミングチェア デスクチェア 阪神タイガースチェア 

AKRacing ゲーミングチェア デスクチェア 阪神タイガースチェア 

　阪神タイガースとコラボしたスペシャルモデル。

ゲーミングチェア デスクチェア 阪神タイガースチェア
製品名
阪神タイガースチェア

ゲーミングチェア デスクチェア ONE PIECE

ゲーミングチェア デスクチェア ONE PIECE（ルフィ レッド）

ゲーミングチェア デスクチェア ONE PIECE
製品名
ONE PIECE（Chopper）
ONE PIECE（Luffy）
ONE PIECE（Nami）
ONE PIECE（Sanji）
ONE PIECE（Zoro）

ゲーミングチェア／デスクチェア OVERTURE

AKRACING ゲーミングチェア／デスクチェア OVERTURE（Red）

　高耐久PUレザーを採用し180度リクライニングを備え、ゲーミングチェアのほかデスクチェアや学習椅子にも適したモデル。

ゲーミングチェア デスクチェア OVERTURE
製品名
OVERTURE（Black）
OVERTURE（Blue）
OVERTURE（Pink）
OVERTURE（Purple）
OVERTURE（Red）
OVERTURE（White）
OVERTURE（Yellow）

ティーン向けゲーミングチェア Pinon

Pinon サクラピンク

　ティーン向けゲーミングチェア。身長145～165cmの方に適したサイズの、小柄な女性やティーン向けの小型モデル。

ゲーミングチェア デスクチェア Pinon 
製品名
Pinon SakuraPink
Pinon SkyBlue
Pinon White

オフィスチェア／ゲーミングチェア Premium

オフィスチェア ゲーミングチェア Premium （Carbon Black）

　フルフラットリクライニング機能／座面チルト機能を搭載。張地に国産の綿100%デニム素材を採用したデニムモデルも用意。

ゲーミングチェア デスクチェア Premium
製品名
Premium（Denim）
Premium Low Edition（CarbonBlack）
Premium Low Edition（Raven）
Premium Low Edition（Silver）

オフィスチェア／ゲーミングチェア Premium Monarca 

AKRacing オフィスチェア ゲーミングチェア Premium Monarca（プレミアム モナルカ）

　高品質な本革素材。イタリア ヴィチェンツァ産のカウハイド シュリンクレザーを張地に使用したモデル。

オフィスチェア／ゲーミングチェア Premium Monarca 
製品名
Premium Monarca ブラック 本革シート

ゲーミングチェア／デスクチェア Pro-X V2

ゲーミングチェア／デスクチェア Pro-X V2 中日ドラゴンズ コラボモデル

　AKRacingハイエンドゲーミングチェア。大きめの座面でゆったりとした座り心地。張地を経年劣化に強い高耐久仕様のPUレザーに変更したアップグレードモデル。中日ドラゴンズや読売ジャイアンツとのコラボモデルも用意。

ゲーミングチェア／デスクチェア
製品名
Pro-X V2 Gaming Chair Dragons
Pro-X V2（Blue）
Pro-X V2（Grey）
Pro-X V2（Orange/Giants）
Pro-X V2（Orange）
Pro-X V2（Red）
Pro-X V2（White）

東京ヤクルトスワローズ コラボモデル

　東京ヤクルトスワローズとコラボしたスペシャルモデル。明治神宮野球場ダグアウトに設置されているチェアと共通デザイン。

ゲーミングチェア デスクチェア Tokyo Yakult Swallows
製品名
Tokyo Yakult Swallows

ゲーミングチェア 本田翼 監修オリジナルカラーモデル

本田翼 監修オリジナルカラーモデル

　本田翼さんが監修したオリジナルカラーモデル。張地素材に高耐久PUレザーを採用。

ゲーミングチェア 本田翼 監修オリジナルカラーモデル
製品名
標準タイプ
ハイタイプ

ゲーミングチェア／デスクチェア Wolf

ゲーミングチェア Wolf（Grey）

　フルフラットリクライニングなどAKRacingチェアの基本機能を備えつつ、張地にファブリックを採用したエントリーモデル。

ゲーミングチェア／デスクチェア Wolf
製品名
Wolf（Grey）
Wolf（Purple）
Wolf（Red）
Wolf（White）

ゲーミングチェア Nitro V2

ゲーミングチェア Nitro V2（Red）

　AKRacingハイエンドゲーミングチェア。適度なホールド感を持たせた座り心地。張地を経年劣化に強い高耐久仕様のPUレザーに変更したアップグレードモデル。

ゲーミングチェア Nitro V2 Gaming Chair
製品名
Nitro V2 (Red)
Nitro V2 (Blue)
Nitro V2 (White)
Nitro V2 (Green)
Nitro V2 (Orange)

ゲーミングチェア Pro-X Gaming Chair

Pro-X Gaming Chair（Grey）

　国産高級車のシート張地として採用されている高品位な国産合成皮革を採用することで、一般的なゲーミングチェアに比べ質感と耐久性を向上させたアップグレードモデル。形状や機能はAKRacingゲーミングチェアのフラッグシップモデルPro-X V2シリーズと共通。

Pro-X Gaming Chair
製品名
Pro-X （White）
Pro-X （Grey）
Pro-X （Blue）
Pro-X （Red）

ゲーミングチェア デスクチェア Eclair（エクレール）

Eclair （Green）

　AKRacingゲーミングチェアのスタンダードモデル。適度なホールド感のある座り心地。ホワイトをベースにした清潔感のあるカラーリングで、オレンジ、ブルー、グリーン、ピンクの4色展開。

Eclair Gaming Chair
製品名
Eclair（Blue）
Eclair （Green）
Eclair （Orange）
Eclair （Pink）

ゲーミングチェア 北斗の拳コラボモデル

ゲーミングチェア 北斗の拳コラボモデル（ラオウモデル）

　「北斗の拳」とのコラボモデル。ラオウモデルは鎧をまとったラオウの姿とその玉座をデザイン。サウザーモデルはの印象的な玉座をデザインソースとしている。

北斗の拳コラボレーションチェア
製品名
北斗の拳 ラオウモデル
北斗の拳 サウザーモデル

※セールは予告なしに製品の変更・終了する場合がある

