クイニーアマン×〇〇〇

この発想はなかった！ ファミマの“裏表で違うパン”が欲張りでスゴイ

2025年10月07日 16時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ファミリーマートは「オモテもウラもおいしいパン」シリーズを、10月7日から全国の店舗で販売開始しました。

クイニーアマン×〇〇〇〇〇
2つのおいしさを一度に楽しめるパンシリーズ

　「オモテもウラもおいしいパン」シリーズは、1つで2つの味わいを楽しめる新感覚スイーツパン。人気のパンをひっくり返すと裏側がクイニーアマン仕立てで、メロンパン、チーズケーキデニッシュ、アップルパイタルトのそれぞれとクイニーアマンを合わせた3品が登場します。

■デニッシュメロンパン×クイニーアマン　185円

　バター風味のビスケット生地をかけたデニッシュメロンパンの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げた一品。バターの香りが広がるクロワッサン生地に、ザクッとした独特の食感が楽しめる構成です。

■チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン　198円

　デニッシュ生地にクリームチーズを使用したチーズケーキをしぼり、底面には発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げた一品。

　チーズの濃厚な味わいと香ばしい甘さが絶妙に調和し、カリッとした食感が魅力だそうです。

■アップルパイタルト×クイニーアマン　198円

　りんごフィリングを包んだアップルパイタルトの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げた一品。

　シャキっとしたりんごの食感と、はちみつフレーバーのあめが織りなす「カリほろっ」とした仕上がりが特徴です。

　また、「ファミマルBakery」のパンを1品購入すると、同シリーズ全品に使える20円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンも実施されます。配布期間は10月7日～20日で、使用期間は10月27日までです。

ひっくり返して2度おいしい！

　メロンパンやアップルパイなどおなじみのパンが、裏返すだけで“別の顔”を見せてくれる楽しさが魅力。カリッとしたクイニーアマンの食感と、定番パンの組み合わせがどんな味わいになるのか、実際に食べて確かめてみては？

※価格は税込み表記です。

