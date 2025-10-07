新物うにが110円～！うに寿司に“うに醤油”も！「うに祭り」が開催

かっぱ寿司は10月9日～22日の期間に、「かっぱの新物うに祭り」を全国の店舗で開催します。

新物のうにが110円～！ うにづくしのフェア

すしチェーン「かっぱ寿司」で今年獲れた“新物”の「うに」を110円～のお値打ち価格で提供するフェアを開催。新ものうには濃厚な旨みと甘みを特徴としています。

▲新物うに包み 110円

今年獲れたばかりの新物うにを、パリッとした海苔で包んだ一貫です。とろけるような食感と濃厚な甘みを、手頃な価格で楽しめるとうたいます。店内飲食限定です。

▲みなみ鮪中とろ～店内仕込 新物うに醤油仕立て～ 290円

人気の「みなみ鮪中とろ」に、新物うに醤油を塗り重ねた一品。新物うにの旨みとだし醤油の風味・塩味が加わった、贅沢な一貫としています。

▲新物うに こぼしいくら包み 290円

新物うにといくらを同時に味わえる贅沢な組み合わせです。プチプチと弾けるいくらと、うにの甘みが特徴です。

▲店内仕込 新物うに醤油の甘海老大葉包み 190円

新物うに醤油の濃厚な旨みと、甘海老のとろける甘さを、大葉の爽やかな香りでさっぱりと味わえるとのことです。

▲新物うに茶碗蒸し 430円～

人気の茶碗蒸しに新物うにを加えた、季節限定の味わい。出汁の風味と濃厚なうにの甘みを味わえる一品といいます。

▲店内仕込 新物うに醤油（カップ） 110円

新物うに醤油をカップで提供。好みのネタにかけて、いつものお寿司をひと味違う贅沢な味わいに変えられます。

甘みと旨みが濃厚に広がる！

うにが110円から楽しめるのは、かっぱ寿司ならでは。濃厚なうにの旨みを存分に楽しめる多彩なラインアップが揃いました。うに好きにはたまらない、秋の味覚を満喫できる期間になりそうです。

※価格は税込み表記です。