天ぷらがチーズまみれ!?「トリプルチーズ天丼」がやみつきの予感

天丼・天ぷら本舗 さん天は、10月9日から「ダブルベーコン＆トリプルチーズフェア」を開催します。

期間限定、2種の「トリプルチーズ天丼」

関西地方と東海地方を中心に店舗を展開する天ぷら専門店「天丼・天ぷら本舗 さん天」の秋のフェア。



フェア期間中は、「ダブルベーコン＆トリプルチーズ天丼」と「ダブルベーコン＆トリプルチーズ天ぷら定食」の2種類を販売します。

いずれも2種類のベーコン（ダイス・スライス）と3種類のチーズ（ダイス・スティック・シュレッド）を組み合わせた、濃厚でやみつきになる味わいが特徴です。

▲ダブルベーコン＆トリプルチーズ天丼 950円

ベーコン＆チーズのかき揚げに加え、鶏天2枚、ソーセージ天、スライスベーコン天、スティックチーズ天、カボチャ、オクラ、シュレッドチーズを盛り付けた一杯です。

チーズのまろやかさとベーコンの旨みがご飯とよく合うといい、ボリューム感も満点です。

▲ダブルベーコン＆トリプルチーズ天ぷら定食 1250円

天ぷら本来のサクサク食感を味わえる定食も用意されています。店仕込みの大根おろしを天つゆに溶いて食べるほか、卓上の塩でさっぱり味わうこともできます。

ほうれん草のお浸しと貝汁が付いたセットで、ご飯はおかわり無料です。

販売期間は11月19日までを予定しており、関西・中部エリアの全34店舗で実施します。持ち帰りにも対応しており、公式アプリのモバイルオーダーを利用すると30円引きクーポンも使えます。

さらに、期間中は「天丼・定食・弁当・盛合せ・大麺」を購入すると、次回来店時に使える100円値引き券も配布中です。

チーズ×ベーコンの誘惑！

チーズとベーコンという、洋食の定番素材を楽しめるというユニークな天丼が登場。揚げたての香ばしさにチーズのコクが重なり、洋と和の旨みが融合した贅沢な一品になりそうです。定食派も丼派も、それぞれの楽しみ方で味わってみたくなりますね。

※価格は税込み表記です。