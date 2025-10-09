かわいすぎ！今だけの「ハロウィンぴよりん」が今年も登場♡

ジェイアール東海フードサービスは「ぴよりん」の季節限定商品「ハロウィンぴよりん」（550円）を10月17日～10月31日まで販売する。

購入できるのは2店舗のみ！「ハロウィンぴよりん」

名古屋のお土産として人気の「ぴよりん」の季節限定メニューとして、2011年以来、発売のたびに話題を呼んできた「ハロウィンぴよりん」が、今年も登場する。

昨年に引き続き魔法使いに仮装したぴよりんのデザイン。名古屋コーチンの卵を贅沢に使用した濃厚なプリンを、かぼちゃ風味豊かなババロアでふんわり包んでいる。かぼちゃの自然な甘みがお口いっぱいに広がり、秋の味覚を存分に楽しめる一品に仕上げているという。

「ハロウィンぴよりん」

販売期間：10月17日～10月31日

販売箇所：ぴよりんshop、ぴよりんshopアトリエ店

販売時間：9時～、12時～、15時～、18時～、ぴよりんshopアトリエ店は13時～

一人2ぴよ（個）までの個数制限あり。ぴよりんshopアトリエ店では個数制限無し。

・ぴよりんshop 名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋駅 名古屋うまいもん通り広小路口

営業時間 9:00～20:00

・ぴよりんshopアトリエ店 愛知県春日井市松新町5丁目3312番地10

営業時間13:00～19:00

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツ。



名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売中。

購入できたらラッキー！

名古屋駅で「ぴよりん」を求める人の行列を見たことがある方も多いのでは。買えたらラッキー！自分用にはもちろん、手土産にも喜ばれること間違い無し！

（※文中の価格はすべて税込）