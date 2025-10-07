職場・学校に1台！ 12台同時に充電できる「ACA-PD112」が頼もしすぎる

サンワサプライ、12台同時充電に対応したUSB Type-C充電器「ACA-PD112」を発売

サンワサプライは10月7日、最大12台のデバイスを同時に充電できるUSB Type-C対応充電器「ACA-PD112」を発売した。価格は27,500円。

最大20WのUSB Power Delivery急速充電に対応

「ACA-PD112」は、最大20W出力のUSB Power Delivery（PD）急速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットなどを効率的かつ安全に充電できる。各ポートには充電状態を確認できるLEDインジケーターを搭載し、一括電源スイッチによって使用しない際のムダな電力消費を防ぐことができる。

また、過電流防止やショート防止などの安全保護機能を備えており、災害時の非常用電源としても活用できる多機能モデルとなっている。

幅広いデバイスに対応し、ビジネス・教育現場にも最適

この充電器は、スマートフォンから大画面タブレットまで幅広い機器に対応している。別売りの専用スタンドを使用することで、充電中のデバイスを整然と配置でき、オフィスのバックヤードやカフェのカウンター、教育機関など、多数の端末を扱う環境に最適だ。

電源内蔵でスッキリ設置、名入れ対応でノベルティにも

「ACA-PD112」は電源内蔵型設計を採用しており、ACアダプタが不要なため、配線周りをすっきり整理できる。また、名入れ対応も可能なため、企業や学校でのノベルティや導入記念品としても活用できる。

多様化する働き方や学習環境において、複数デバイスを効率よく充電・管理したい企業や教育機関にとって注目のUSB Type-C充電ステーションとなっている。