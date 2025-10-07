なんと9年ぶり！一平ちゃん「蒲焼のたれ味」が電撃復活

明星食品は「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼（かばやき）のたれ味」（254円）を、10月20日に全国で発売する。

みんなが選んだ！「復活総選挙」堂々の第1位

「蒲焼のたれ味」の一平ちゃんが復活

かつて登場して話題をさらった「蒲焼のたれ味」の一平ちゃんが復活となる。



“からしマヨネーズ付きカップ焼そば”の「一平ちゃん」ブランドは、30周年記念企画として、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」の公式Xアカウント で今年1月から2月にかけて「クセがつよい一平ちゃん復活総選挙」を実施した。

この30年間に発売された250種類以上の中から、クセがつよいけど、クセになるメニューを5つ選定し、一平ちゃんファンが食べてみたいメニューを投票。その栄えある1位に選ばれたのが「蒲焼のたれ味」（2016年発売）。こちらが30周年記念商品として復活する。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼（かばやき）のたれ味」は、2016年に発売当時の味わいを再現。蒲焼のたれをイメージした、香ばしい醤油の風味に、うなぎエキス入りの甘濃いたれがクセになり、ソースとは違った味わいが楽しめる。

さらに、わさびマヨや山椒入りのふりかけがアクセントになり、少し大人な味わいだという。

9年ぶりってすごい

2016年のフレーバーが復活ということで、待ち望んでいたという方も多いのでは。

秋の土用の丑の日にもぴったりかも？気になる味だ……！

（※文中の価格はすべて税込）