【期間限定】FRONTIER秋得セールで最強ゲーミングPCが激安放出！

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

FRONTIER、9月26日から「秋得セール」開催 ─ 最新Ryzen 7搭載ゲーミングPCが27万9980円で登場

　FRONTIERダイレクトストアでは、9月26日から10月3日15時までの期間限定で「秋得セール」を実施中だ。注目の目玉商品は、新登場のゲーミングPC「FRGHLMB650/WS728」

　最新CPU AMD Ryzen 7 9800X3Dと高性能GPU Radeon RX 9070 XTを搭載しながら、価格は27万9,980円

Ryzen 7 9800X3D × RX 9070 XT搭載のハイエンド構成

　「FRGHLMB650/WS728」は、重量級タイトルや最新ゲームを快適に動作させるハイスペックゲーミングPCだ。

CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D

GPU：Radeon RX 9070 XT

メモリ：32GB DDR5

ストレージ：2TB NVMe SSD（Crucial製）

　この組み合わせにより、高精細なグラフィック描画と圧倒的な処理性能を実現。大容量ストレージでゲームやデータ保存も余裕があり、リアルで滑らかなプレイ体験を提供するという。

13万円台から選べる多彩なラインナップ

　今回のセールでは「FRGHLMB650/WS728」だけでなく、幅広いユーザー層に向けたモデルも揃っている。

　たとえば、コストパフォーマンス重視の「FRGHLB550/WS918/NTK」やバランス設計の「FRGHLMB650/WS912」など、用途や予算に応じて選べるのが魅力だ。価格帯は13万円台から用意されており、初めてゲーミングPCを購入するユーザーにも適している。

セール詳細と購入方法

　セール対象商品や詳細は、FRONTIER公式オンラインストアの特設ページにて確認可能。

　販売状況に応じて完売モデルは随時入れ替えが行われるため、気になる製品は早めのチェックと購入がおすすめだ。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月