【期間限定】FRONTIER秋得セールで最強ゲーミングPCが激安放出！

FRONTIER、9月26日から「秋得セール」開催 ─ 最新Ryzen 7搭載ゲーミングPCが27万9980円で登場

FRONTIERダイレクトストアでは、9月26日から10月3日15時までの期間限定で「秋得セール」を実施中だ。注目の目玉商品は、新登場のゲーミングPC「FRGHLMB650/WS728」。

最新CPU AMD Ryzen 7 9800X3Dと高性能GPU Radeon RX 9070 XTを搭載しながら、価格は27万9,980円。

Ryzen 7 9800X3D × RX 9070 XT搭載のハイエンド構成

「FRGHLMB650/WS728」は、重量級タイトルや最新ゲームを快適に動作させるハイスペックゲーミングPCだ。

CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D

GPU：Radeon RX 9070 XT

メモリ：32GB DDR5

ストレージ：2TB NVMe SSD（Crucial製）

この組み合わせにより、高精細なグラフィック描画と圧倒的な処理性能を実現。大容量ストレージでゲームやデータ保存も余裕があり、リアルで滑らかなプレイ体験を提供するという。

13万円台から選べる多彩なラインナップ

今回のセールでは「FRGHLMB650/WS728」だけでなく、幅広いユーザー層に向けたモデルも揃っている。

たとえば、コストパフォーマンス重視の「FRGHLB550/WS918/NTK」やバランス設計の「FRGHLMB650/WS912」など、用途や予算に応じて選べるのが魅力だ。価格帯は13万円台から用意されており、初めてゲーミングPCを購入するユーザーにも適している。

セール詳細と購入方法

セール対象商品や詳細は、FRONTIER公式オンラインストアの特設ページにて確認可能。

販売状況に応じて完売モデルは随時入れ替えが行われるため、気になる製品は早めのチェックと購入がおすすめだ。