Thunderbolt 5対応、LG「32U990A-S」は6K解像度＆HDR600対応の最強モニター

LG、世界初のThunderbolt 5搭載6Kモニター「32U990A-S」を発表

LGエレクトロニクス・ジャパンは、10月16日から世界初をうたうThunderbolt 5対応6Kモニター「32U990A-S」の予約販売を開始し、11月下旬より発売すると発表した。価格はオープン価格で、319,000円とされている。

6K解像度で圧倒的な作業領域を実現

「32U990A-S」は31.5インチディスプレイを搭載し、6K解像度・2,123万画素という圧倒的な表示性能を持つ。これは4Kの約2.5倍、フルHDの約10倍に相当し、映像編集やデザイン作業など、細部まで確認が必要なクリエイティブワークに最適だとしている。

さらに、Thunderbolt 5ポートを搭載しており、最大120Gbpsのデータ転送が可能。加えて最大96Wの給電機能も備え、MacBookなどノートPCを接続するだけで電源供給と高速通信を同時に実現する。

Nano IPS Blackパネルで高精度な色再現

パネルにはNano IPS Black技術を採用し、より深い黒と高いコントラストを実現。

色域はDCI-P3を98%、AdobeRGBを99.5%カバーしており、映画制作や写真編集といったプロフェッショナルの要求に応える高精度なカラーマネジメント環境を提供する。

また、HDR表示ではVESA DisplayHDR 600認証を取得し、業界水準を超える映像表現を可能にしている。

クリエイター向けの機能を多数搭載

スイッチ機能により、複数PCを1組のキーボードとマウスで操作できる。

Macデバイスとの高い互換性があり、シームレスな作業環境を構築可能。

高解像度と正確な色再現によって、効率的なマルチタスク作業が実現する。

これらの機能により、動画編集者やデザイナー、フォトグラファーなど、ハイエンドな制作環境を求めるユーザーにとって強力な選択肢となるだろう。

発売情報と購入方法

「32U990A-S」は、LG公式オンラインショップおよび一部販売店で予約受付中。

その革新的な機能とMacとの親和性により、ハイエンドモニター市場で注目を集めるモデルとなるだろう。