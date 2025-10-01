このページの本文へ

Elgato「Stream Deck Module」国内発売｜USB-C対応の小型ショートカットキーボード

2025年10月01日 11時45分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

Elgato「Stream Deck Module」、SB C&Sが国内発売開始

　SB C&Sは、CORSAIRのブランド「Elgato」から新製品「Stream Deck Module」を10月3日に発売する。価格はオープンで、希望小売価格は以下の通り。

6キー モデル：8,480円

15キー モデル：21,480円

32キー モデル：33,480円（※10月17日発売予定）

Stream Deckの機能を小型化した新モジュール

　「Stream Deck Module」は、Elgatoの人気シリーズ「Stream Deck」のショートカットキーボード機能をモジュール型に落とし込んだ新モデルだ。

　標準搭載のLCDキーにより、ドラッグ＆ドロップで簡単に機能を登録可能。アプリ起動やフォルダ整理など複数の操作を一元管理できる。外観はシンプルで、他デバイスや筐体への組み込みが容易なデザインとなっている。

高い拡張性と多様なモデル展開

　本製品は公式SDKに対応し、豊富なプラグインを利用可能。ユーザーは用途に応じて自由に機能を拡張できるという。

　ラインアップは6キー、15キー、32キーの3モデル。アルミ素材の筐体を採用し、USB Type-C接続によって幅広いデバイスと互換性を持つ。

販売チャネルと発売日

　販売は「トレテク！ソフトバンクセレクション」、Amazon、全国の家電量販店で行われる。

　6キーと15キーモデルは10月3日から販売開始し、32キーモデルは10月17日より発売予定だ。

