夜専用「シャウエッセン」復活！フライパンで焼いて調理、“皮が破れてジュッ”が正解

日本ハムは10月1日から、期間限定で「シャウエッセン 夜味」を再販します。98g×2束、583円。

昨年話題の「夜シャウ」復活

昨年に5年ぶりの新味として発売され、大きな反響を呼んだ“夜味”が1年ぶりに戻ってきます。夜味は通常品と比べてスパイスの比率を見直し、濃厚なスパイス感を強めた味わいに仕上げています。

従来のシャウエッセンが「ボイル調理」を推奨してきたのに対し、夜味は焼き調理を推奨しており、フライパンで焼くことでスパイスの香りと香ばしさが一段と立つ仕立てです。

2年目となる今年は、社内研究チームが“焼き調理”をさらに探求。皮が破れてジュッと音がした瞬間からさらに1分フライパンを優しく振り続けることで、あふれた肉汁をウインナー全体にまとわせ、表面に旨みの膜が広がるそうです。

▲公式推奨の「『ジュッ!!』から1分 黄金の肉汁コーティング焼き」

皮が破れてからが本番！

肉汁を全体にまとわせるという焼き方は、スパイスの香りが引き立ちそうで、自宅で試してみたくなります。

白飯やお酒とも相性抜群とのことで、まさに「夜専用シャウエッセン」として、夕食の一品やおつまみとして味わうのも良さそうです。期間限定販売なので、気になる人は早めに店頭でチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。