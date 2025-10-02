「天丼」など216円引き！新メニュー3品が割安に、「牡蠣フライ弁当」も対象【テイクアウト】

レストランチェーン「和食さと」は、10月2日～29日まで、テイクアウト限定で「新メニューお試しキャンペーン」を実施します。

お弁当3品が216円引きに！

今回の企画では、新登場の「帆立と鮭の上天丼」をはじめ、「牡蠣フライ弁当」、「ハンバーグと牡蠣フライ弁当」の3品が216円引きで提供されます。

さらに、和食さとのキャラクター“わっしょくん”印が入った「わっしょくん大判焼き（3個）」が108円引きと、お得な価格で持ち帰りできます。

▲牡蠣フライ弁当 通常1132円→916円

サクサクに揚げた牡蠣が4粒も入ったお弁当で、毎年人気とのことです。

▲ハンバーグと牡蠣フライ弁当 通常1132円→916円

肉汁あふれるハンバーグと牡蠣フライの組み合わせが魅力なお弁当。ハンバーグと牡蠣の濃厚な旨みを味わえるんだとか。

▲帆立と鮭の上天丼 通常1402円→1186円

ぷりっとした帆立と鮭を中心に、季節の野菜を盛り込んだ華やかな仕上がりの天丼弁当。

▲わっしょくん大判焼き（3個） 通常538円→430円

和食さとの持ち帰りで定番の大判焼き商品。香ばしい生地とやさしい甘さの餡が特徴です。

秋の味覚をお得にテイクアウト！

和食のさとでは店内メニューのほかに、お弁当メニューが豊富のため、持ち帰り利用も多いそう。



定番の牡蠣フライや天丼に加えて、デザートまで割引対象になるのはうれしいポイントです。近くにお店がある人は、この機会に持ち帰りを利用しててみては？ お弁当なら自宅で気軽に食べられますね！

※価格は税込み表記です。