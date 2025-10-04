カルディの「いぬの日おさんぽバッグ」がかわいすぎる♡抽選受付中

カルディコーヒーファームは「いぬの日おさんぽバッグ」（1870円）の抽選申込を10月3日にスタートした。申込受付は10月15日まで。

便利でかわいい「いぬの日おさんぽバッグ」

コーヒー豆と輸入食品を扱う“カルディ”に、わんちゃんのイラストが可愛らしい「いぬの日おさんぽバッグ」が登場。現在、抽選の申込を受け付けている。

「いぬの日おさんぽバッグ」は、おさんぽに便利なエチケット袋付きマナーポーチとえんどう豆スナック、ビスケットがセットになったバッグ。

リバーシブルデザインなので、裏返すとポケット付きのシンプルなロゴ入りバッグに変身。裏生地は撥水機能付きなので雨の日のおさんぽも安心。

ショルダー部分は取り外し可能。長さが調整できるので斜め掛けや肩掛けでも使える。

カラビナ付きのポーチに、消臭効果のあるエチケット袋が1ロール入ったマナーポーチで付き。

バッグにはワンちゃんのイラストが入ったビスケットと、サクサクした食感にほんのり塩味が効いたえんどう豆スナックも入っている。

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

「いぬの日おさんぽバッグ」（1870円）

・オリジナル バッグ サイズ

（約）縦24×横27.5×マチ10cm

持ち手30cm ショルダー紐最長120cm

・オリジナル エチケット袋付きマナーポーチ

ポーチサイズ（約）縦9×横11cm

・オリジナル わんだふるビスケット（43g）※絵柄はランダム

・オリジナル えんどう豆スナック（50g）

※お菓子は犬用ではないので注意

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

バッグは抽選申込を受付中

「いぬの日おさんぽバッグ」の販売は公式アプリにて実店舗のみの事前抽選販売。公式アプリで受取希望店舗を選んで申込み、当選者のみが受取期間中に店舗にて購入できる。

抽選申込み期間：10月3日 0時～10月15日 23時59分

当選発表：10月24日

受取期間：11月1日～11月5日

商品の申込詳細はこちらから。

購入は1人1個まで。受取期日までに購入されなかった分がある場合は、11月6日以降店頭販売する場合あり。

犬好きにはたまらない



ワンちゃんが好きな方にはたまらないおさんぽバッグ。かわいさだけでなく利便性も兼ね備えているので、マルチに使えそう。

購入には抽選に当選する必要があるので、気になる方は申込から行おう。

（※文中の価格はすべて税込）