目黒 蓮さんも来た！ 「相棒」としてのAIが魅力のモトローラ折りたたみスマホ「razr 60」登場

モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社は9月30日、最新折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」シリーズの製品発表会を開催しました。世界市場で8四半期連続成長を続ける同社が、特に成長の牽引役と位置づける日本市場に、AI機能を大幅に強化した新モデルを投入します。

日本市場では目黒 蓮さんの起用で

若年層への認知度が大幅アップ

モトローラは、グローバル市場で収益ベース（直近第1四半期）でプラス14％の成長を達成しており、特にプレミアムカテゴリー（RazrシリーズとEdgeシリーズ）は収益ベースで40％、出荷台数で51％という目覚ましい成長を遂げています。同社は折りたたみ携帯電話の分野で世界ナンバーワンのシェアだと説明しました。

成長を特に牽引しているのがアジア太平洋地域（APAC）であり、その中でも日本は著しい成長を記録しています。FCNTを含むグループ全体の数字ではありますが、日本市場における収益は前年同期比で371％増、実に3倍以上の成長を達成しています。

モトローラは、スマートフォンを単なるツールとしてではなく、「デザイン」や「ファッション」として開発する方針を掲げています。また、AIの進化を追求し、イヤホンやスマートウォッチなどのIoTデバイスも拡張し、エコシステムを構築する計画です。

日本市場での戦略の柱は、まだ黎明期にある折りたたみスマートフォンの市場を盛り上げること。多層的なブランディング強化を進めており、特にブランドアンバサダーである目黒 蓮（Snow Man）さんの起用により、若年層だけでなく、30～50代、そして女性層のブランド認知拡大に成功しています。

新製品「motorola razr 60」の全貌

今回発表された「motorola razr 60」は、オープンマーケットモデルに加え、ソフトバンク向け「razr 60s」、ドコモ向け「razr 60d」の3モデル構成で、10月10日に発売予定です。最上位機種「razr 60 Ultra」は12月に発売予定で、Ultraは新たにauやIIJmioでも取り扱いが決定し、販路が大きく拡大します。

なお、razr 60のオープンマーケットモデルの価格は13万5800円です。

新製品のセールスポイントは、「さらに進化しAIとパフォーマンス、耐久性、美しいデザインを兼ね備えた最新折りたたみスマートフォン」であると位置づけられています。

ハードウェア面では、メインカメラは5000万画素標準と1300万画素の超広角、バッテリーは前機種から増量した4,500mAhを搭載しています。耐久性も向上し、ヒンジ部分にはより強度の高いチタン性の部品を採用、80万回の開閉試験をクリアしています。また、防水に加えて防塵（IP48）にも対応しました。

進化した「moto ai」が実現する新たなユーザー体験

razr 60の最大の進化点は、ユーザーのスタイルに寄り添う「相棒的」な存在を目指すという「moto ai」の強化です。AI機能は主に「Create」と「Assist」のカテゴリで大きく進化しました。

主要な新機能は以下の通りです。

1.とりまリスト：溜まった通知やメッセージから重要なものや、見逃したものを要約して表示します。とりまリスト上からメッセージへの返信や着信応答が可能で、アプリを開かずに操作できるため、たとえばLINEの場合、既読をつけずに応答できるという利便性もあります。

2.おまとめメモ：音声録音と同時にほぼリアルタイムで文字起こしを行ない、さらに要約（サマリー）を生成します。話者（話した人）の識別も可能です。

3.お気にリマインダー：サイトのスクリーンショットやカメラでキャプチャした情報に、メモを添えて保存しておくと、あとからmoto aiに聞くだけで思い出させてくれます。

4.プレイリストスタジオ：気分に合わせたプレイリストをmoto aiが作成し、Amazon Musicで再生できます。

モトローラは、独自のLLM（大規模言語モデル）は持たず、様々なAIエンジンを使い分けるマルチプラットフォーム戦略を採用しています。これは、利用シーンに応じて最適なエンジン（GoogleのGemini、Perplexity、Copilotなど）を適用する「オーケストレーター（指揮者）」のような役割を担うものと言います。

これらのAIの処理を支えるプロセッサーには、AI性能が15％向上したDimensity 7400Xを搭載しています。

デザインと操作性の追求

razr 60は、コンパクトな状態での操作を追求し、3.6型のアウトディスプレーを搭載。ほぼすべてのアプリをアウトディスプレーで利用可能であり、これは現時点でモトローラの強みの1つです。電子決済アプリもクイックに起動できます。

カメラ機能も拡張され、さまざまな角度に折りまげて撮影する「フレックスビュー スタイル」に加え、手のひらを見せて動画撮影を開始・停止できるジェスチャー機能がもあります。

カラーバリエーションは、Pantoneとのコラボレーションにより決定され、広告使用カラーの「PANTONE Lightest Sky」、「PANTONE Gibraltar sea」「PANTONE Parfait Pink」の3色が展開されます（ドコモ版はピンクを除いた2色展開）。

マーケティングは引き続き、情報感度の高いZ世代を含む若年層と、ガジェットのスペックに関心を持つ30～40代をターゲットに展開されます。キービジュアルには、目黒 蓮さんとrazr 60が登場し、moto aiが日常の退屈な時間を楽しい時間に変える「相棒」であることを訴求しています。

【まとめ】単なるハードメーカーから

AIの提供者としての転換期

今回のrazr 60シリーズの発表会を通じて感じたのは、モトローラが単なるハードウェアメーカーから、「AI体験の提供者」へとシフトを明確に図っている点です。折りたたみスマホというハードウェアの優位性（アウトディスプレイでの多機能性、耐久性の向上）を維持しつつ、とりまリストやおまとメモといった「生活に寄り添う」アシスト機能に注力することで、単なるハイスペック競争とは一線を画す、独自のユーザー体験を提案しています。

特に、複数のLLMを適材適所で使い分ける「マルチプラットフォーム戦略」 は、特定のAIエンジンに縛られないモトローラらしい柔軟なアプローチであり、今後のAIの進化に伴い、「オーケストレーター」としての役割が大きな強みになる可能性があります。

日本市場での異例の急成長は、FCNTの影響も大きいとしつつ、元々キャリアとのリレーションシップを強化してきたモトローラ自身の努力の結果、そしてブランド認知拡大策が結実しつつある段階です。折りたたみスマートフォンが、AIという強力な武器を得て、iPhone一強になっている日本のスマホ市場の閉塞感を打ち破る「起爆剤」となることを期待したいところです。