SNSの総フォロワー数は120万人に迫る勢い。ウエスト55cmでJカップという二次元ボディーが魅力の伊織いお（いおり・いお）さんが、11th DVD「いおはやっぱりイイオンナ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：135分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

なんとDVDリリースは1年9ヵ月ぶり。多くのファンが「もう出さないのかな？」「卒業したのかな？」と考えるなか、しっかり要望に応えて喜ばせてくれるのが伊織さん。春ごろに沖縄で撮影された11th DVDは、恋人（＝視聴者）との日常を描いた物語である。

――どんなシーンが楽しめますか？

【伊織いお】 海に遊びに出かけたり、ベッドでのイチャイチャがあったり、一緒にシャワーを浴びたときに胸をいたずらされて「重たいでしょ？」と言ってみたり。メイドさんみたいなコスプレも久しぶりに披露しました。

――オススメは？

【伊織いお】 「今日のバイト、面倒くさいな……」と気だるそうにつぶやく、寝起きのシーンです。ものすごくタイトなニットカーディガンを着ているのがポイント。下乳もしっかり見えるし、胸のボタンを外すところも大胆でいいなと。お気に入りです。

――ほか注目は？

【伊織いお】 ツナギを着て整備士のバイトをするシーンです。もともと私は建築系の会社にいたし、整備士ではないけれどツナギを着ていたので懐かしかったです。映像としては時給を上げてくれる話に喜んで、ツナギを脱いでしまう展開になっています。

――ところで、今日は金髪ですね。

【伊織いお】 去年の夏も金髪だったんです。色が落ちて染め直して、また暗くなって反抗期を迎えた……みたいな感じです（笑）。黒髪の清楚なイメージが好かれると思うのですが、もう7年くらいグラビア活動しているし、見た目を飽きさせない工夫として染めています。

9月30日発売の週刊プレイボーイ（No.42）掲載を記念し、10月5日に西新宿のフォトスタジオ「ABC labo」でサイン＆チェキ会を開催することも決定。「みなさんが喜んでくれそうな発表もあるので、10月の伊織いおに注目してください！」とPRした。