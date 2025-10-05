ホクホクの「かぼちゃコロッケ」は秋のご褒美！人気の味が帰って来た

とんかつ新宿さぼてんは、全国のデリカ店舗にて10月1日から「北海道産 かぼちゃコロッケ」「明太チーズ巻きかつ」を期間限定で販売している。

さぼてんで毎年人気の限定メニューが今年も！

とんかつ新宿さぼてんで毎年人気の秋メニューが、今年も登場する。



■「北海道産 かぼちゃコロッケ（1ケ 240円、2ケ450円）」

「北海道産 かぼちゃコロッケ」は、自然な甘さとしっとり感が味わえる一品。



使用している北海道産かぼちゃ「くりゆたか」は、その濃厚な甘みと栗のようなホクホクとした食感が特徴で、皮ごと使用することにより食感の違いも楽しむことができる。

販売は11月中旬ごろまでを予定。



■「明太チーズ巻きかつ」（1ケ 380円、2ケ730円）

さらに「明太チーズ巻きかつ」は、博多の老舗明太子メーカー「かねふく」の明太子と濃厚なチェダーチーズをジューシーなロース肉で巻いた大人気メニュー。



明太子とチーズの相性は抜群で、そのままでおいしく楽しめる。

販売は12月中旬ごろまでを予定。

色合いも綺麗でテンションあがる！

「北海道産 かぼちゃコロッケ」は見た目もハロウィンらしさ満載！お子さんのおやつにもちょうど良さそうだ。

「明太チーズ巻きかつ」はぐるりと巻かれた中身がとっても綺麗な一品。食卓に並んでいたらテンションも上がりそう。

とんかつ新宿さぼてんのデリカ店舗は、百貨店の地下食品フロアや、駅構内、スーパーマーケット内などに出店している。お近くのさぼてんで新商品をチェックしてみては。





（※文中の価格はすべて税込）