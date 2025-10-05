このページの本文へ

とんかつ新宿さぼてん

ホクホクの「かぼちゃコロッケ」は秋のご褒美！人気の味が帰って来た

2025年10月05日 16時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

彩りもとっても綺麗！

　とんかつ新宿さぼてんは、全国のデリカ店舗にて10月1日から「北海道産 かぼちゃコロッケ」「明太チーズ巻きかつ」を期間限定で販売している。

さぼてんで毎年人気の限定メニューが今年も！

　とんかつ新宿さぼてんで毎年人気の秋メニューが、今年も登場する。

■「北海道産 かぼちゃコロッケ（1ケ 240円、2ケ450円）」

ハロウィンにもぴったり

　「北海道産 かぼちゃコロッケ」は、自然な甘さとしっとり感が味わえる一品。

　使用している北海道産かぼちゃ「くりゆたか」は、その濃厚な甘みと栗のようなホクホクとした食感が特徴で、皮ごと使用することにより食感の違いも楽しむことができる。

　販売は11月中旬ごろまでを予定。

■「明太チーズ巻きかつ」（1ケ 380円、2ケ730円）

見た目も楽しい

　さらに「明太チーズ巻きかつ」は、博多の老舗明太子メーカー「かねふく」の明太子と濃厚なチェダーチーズをジューシーなロース肉で巻いた大人気メニュー。

　明太子とチーズの相性は抜群で、そのままでおいしく楽しめる。

　販売は12月中旬ごろまでを予定。

色合いも綺麗でテンションあがる！

　「北海道産 かぼちゃコロッケ」は見た目もハロウィンらしさ満載！お子さんのおやつにもちょうど良さそうだ。

　「明太チーズ巻きかつ」はぐるりと巻かれた中身がとっても綺麗な一品。食卓に並んでいたらテンションも上がりそう。

　とんかつ新宿さぼてんのデリカ店舗は、百貨店の地下食品フロアや、駅構内、スーパーマーケット内などに出店している。お近くのさぼてんで新商品をチェックしてみては。

 

　（※文中の価格はすべて税込）

