第一パン×ダイドー「コーヒーあんぱん」「コーヒーロール」10月1日発売

第一屋製パンは10月1日、ダイドードリンコと共同開発した「ダイドーブレンドコーヒーあんぱん」と「ダイドーブレンドコーヒーロール」を発売します。

販売地域は関東・中部・近畿・中国・四国で、スーパーやドラッグストアなどで取り扱われます。

▲ダイドーブレンドコーヒーあんぱん

「ダイドーブレンドコーヒーあんぱん」は、ふんわりしたパン生地でコーヒー風味のこしあんを包み、さらにホイップクリームを加えた一品です。

「ダイドーブレンド」シリーズのコーヒー生豆を使った凍結粉砕コーヒーとコーヒーエキスを使用し、ほろ苦さと香り高さを生かした仕上がりになっています。

▲ダイドーブレンドコーヒーロール

「ダイドーブレンドコーヒーロール」は、リッチなパン生地にコーヒークリームを巻き込み、シュガートッピングをかけて焼き上げています。

こちらも同様にコーヒー生豆由来の凍結粉砕コーヒーとコーヒーエキスを使用し、大人向けのほろ苦い味わいが特徴です。

コーヒーの深みをパンで楽しむ！

1975年に発売されたロングセラーブランド「ダイドーブレンド」とコラボしたパンが登場。コーヒー香料は一切使用せず、コーヒー本来の香りと味を楽しめる商品となっているそうです。

本格的なコーヒー風味のパンは、朝食にも午後のひと息にもぴったり。コーヒー好きの人はチェックしてください！

※価格は税込み表記です。