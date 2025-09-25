このページの本文へ

第一パン×ダイドー「コーヒーあんぱん」「コーヒーロール」10月1日発売

2025年09月25日 17時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　第一屋製パンは10月1日、ダイドードリンコと共同開発した「ダイドーブレンドコーヒーあんぱん」と「ダイドーブレンドコーヒーロール」を発売します。

　販売地域は関東・中部・近畿・中国・四国で、スーパーやドラッグストアなどで取り扱われます。

▲ダイドーブレンドコーヒーあんぱん

　「ダイドーブレンドコーヒーあんぱん」は、ふんわりしたパン生地でコーヒー風味のこしあんを包み、さらにホイップクリームを加えた一品です。

　「ダイドーブレンド」シリーズのコーヒー生豆を使った凍結粉砕コーヒーとコーヒーエキスを使用し、ほろ苦さと香り高さを生かした仕上がりになっています。

▲ダイドーブレンドコーヒーロール

　「ダイドーブレンドコーヒーロール」は、リッチなパン生地にコーヒークリームを巻き込み、シュガートッピングをかけて焼き上げています。

　こちらも同様にコーヒー生豆由来の凍結粉砕コーヒーとコーヒーエキスを使用し、大人向けのほろ苦い味わいが特徴です。

コーヒーの深みをパンで楽しむ！

　1975年に発売されたロングセラーブランド「ダイドーブレンド」とコラボしたパンが登場。コーヒー香料は一切使用せず、コーヒー本来の香りと味を楽しめる商品となっているそうです。

　本格的なコーヒー風味のパンは、朝食にも午後のひと息にもぴったり。コーヒー好きの人はチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧