中古ノートPCが21,800円、iPadが22,800円！ 「ハロウィンセール」10/10まで

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　インバースネットは9月26日18時から10月10日まで、「ハロウィンセール第1弾」を全国のショップインバースで開催する。販売店舗はショップインバース秋葉原2号店、日本橋1号店とモバイル館、名古屋店、札幌店、高田馬場店などで行われる。

　今回のセールでは、特に注目すべき製品として「DELL Latitude 5300」と「iPad2020 Wi-Fi 32GB」が用意されている。DELL Latitude 5300は中古でありながら、13インチのコンパクトサイズと16GBのメモリを備え、21,800円で提供される。仕様はWindows 11が搭載され、Core i5-8265U、SSD256GB、無線LAN機能も備えている。

　一方、「iPad2020 Wi-Fi 32GB」は、10.2インチの第8世代モデルで、中古品ながら22,800円という価格で購入できる。こちらも「お一人様一台」限りの限定品であり、Bランクの状態が保証されている。但し、バッテリーは保証対象外だ。

　ショップインバースは、幅広いお買い得品を取り揃え、来店者を待ち構えている。詳細およびその他製品については、ショップインバースの公式ウェブサイトを参照できる。

