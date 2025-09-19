FRONTIERのゲーミングPCセール！ フラッグシップから入門モデルまで最大18機種がお買い得

FRONTIERダイレクトストアでは、9月19日から9月26日15時までの期間限定で、オンラインショップにて「秋のスペシャルセール」を実施する。今回の注目商品は、圧倒的なパフォーマンスを誇る最新ゲーミングPC「FRGHLMB650/WS728」だ。

このモデルは最新ハードウェアを搭載しながら、279,980円という価格で提供される。4Kや高リフレッシュレートでのゲームプレイを快適に楽しみたいユーザーにとって、最適な一台といえるだろう。

フラッグシップモデル「FRGHLMB650/WS728」

「FRGHLMB650/WS728」は、AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサーとAMD Radeon RX 9070 XTを搭載。圧倒的な処理性能と描画能力を実現し、最新ゲームや負荷の高いクリエイティブ作業もスムーズにこなす。

さらに、32GB DDR5メモリや2TB NVMe SSDを標準搭載。通信面ではWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応しており、次世代環境にもしっかり対応。電源には80PLUS GOLD認証取得の750W静音電源を採用し、安定性と省エネ性能を両立している。

コストパフォーマンス重視の「FRGHLB550/WS808/NTK」

手頃な価格でゲーミングPCを導入したいユーザーには、FRGHLB550/WS808/NTKがおすすめだ。価格は147,800円。

このモデルは、AMD Ryzen 7 5700XとNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（8GB）を搭載し、初めてゲーミングPCを購入する人や、動画編集・配信などのクリエイティブ用途にも十分対応可能。32GBメモリと1TB M.2 NVMe SSDを備え、電源は80PLUS BRONZE認証の600W静音電源を採用している。

全18機種がラインナップ

今回のセールでは、上記の2モデル以外にも全18機種が用意されており、幅広いニーズに応える構成が揃っている。

特に、Windows 10からの移行を検討しているユーザーにとっては、このセールを機に最新環境へ移行する絶好のタイミングだ。新しいPCをお得に手に入れ、快適な作業環境やゲーム体験を構築してみてはいかがだろうか。