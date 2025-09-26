アサヒ、江頭2:50と共同開発した「EGA BEER」テスト販売開始

アサヒビールはタレントの江頭2：50さんと共同開発した「アサヒEGA BEER（アサヒ エガビアー）」を、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」において9月26日より販売開始しました。350ml缶6本セットで2640円（送料込）。

「アサヒEGA BEER」は、6種のホップを使用し、一口目からコクと香り、苦みを感じられる仕上がりで、「スーパードライ」にも使われる318号酵母を採用することで、キレの良い後味を実現したといいます。アルコール度数は5.5％。

パッケージは江頭2：50さんをモチーフにした全4種類を展開し、赤・黒・白の缶がランダムに入る「E・G・Aパッケージ」と、シルバー基調の「エガシルバーパッケージ」から選べます。

さらに、購入特典として「アサヒ空想開発局」社外取締まられ役である江頭2:50さんの名刺（1セットにつき1枚）が付いてきます。

同時に、缶ホルダーや缶型グラス、ポスターなどのグッズも販売。また購入者を対象に、抽選で20名に「アサヒEGA BEER」の額装アートが当たるキャンペーンも実施されます。

遊び心満載の「EGA BEER」登場！

今回のコラボでは、開発の様子をアサヒグループ公式YouTubeチャンネルと「エガちゃんねる」で公開。9月中旬時点で総再生数は累計380万回を超え、関連動画のコメント数は5000件以上など注目度の高い企画となっています。

江頭さんがビール開発という意外性のある商品ですが、内容は本格的で、ビール好きも満足できそうな仕上がりです。気になる人は特設サイトにてチェックしてください。

※価格は税込み表記です。