まるでマスカット大福みたい♡やわもちアイス新作は贅沢な5層仕立て

井村屋は「やわもちアイス パフェ マスカット」（オープン価格）を10月6日から季節限定で発売する。

贅沢な5層構造！

「やわもちアイス パフェ マスカット」

2012年より発売している「やわもちアイス」は、「甘味処の和スイーツを、おうちで。」をコンセプトに、冷凍下でもやわらかくもちもちしたおもちと、様々な素材を重ねた贅沢感を手軽に味わえるアイス。

中でも「やわもちアイス パフェ」シリーズは、2022年の発売10周年を記念して誕生し、第1弾の「やわもちアイス パフェ いちご大福味」を発売。

今回登場する「やわもちアイス パフェ マスカット」は、近年和菓子で人気のマスカット大福の味わいをイメージしたパフェアイス。



アロエ入りマスカットソース・おもち・白こしあん・バニラアイス・バターが香るケーキ生地の5層構造で、まるで専門店のパフェのような味わいと華やかな見た目を楽しめる。

マスカットソースには「ブドウの女王」と呼ばれるマスカットオブアレキサンドリアの果汁を約50％配合。芳醇で華やかな風味にゴロゴロとしたアロエ葉肉を加えることで、爽やかな味わいと食感を楽しめる。

さらに、フルーツ大福のあんをイメージした白こしあんは、すっきりとした甘さで冷凍下でもスプーン通りがよくやわらかいのが特徴。バニラアイスには、華やかなバニラの香りと北海道豊富町産生クリームのコクを加え、マスカットや和素材と相性が良い味わいだという。

もはやパフェでは

色合いや見た目も華やかな贅沢な5層仕立てのビジュアルは専門店のパフェのよう！味だけでなく、目で見ても満足度めちゃめちゃ高そう♡

（※文中の価格はすべて税込）