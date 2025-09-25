え…！ かっぱ寿司に約2000円の「贅沢にぎり」

すしチェーン「かっぱ寿司」は9月25日から10月8日まで、店内飲食限定の「かっぱのごち寿司」シリーズから、「まぐろのプレミアムとろ三昧」「贅沢人気ネタ三昧」の2種を展開します。

▲まぐろのプレミアムとろ三昧 三貫840円～

「まぐろのプレミアムとろ三昧」は、大切りみなみ鮪大とろ、みなみ鮪中とろ、大切りとろびんちょうねぎとろのせを盛り合わせた一皿です。

▲贅沢人気ネタ三昧 三貫790円～

「贅沢人気ネタ三昧」では、天然車海老、つぶ貝二枚重ねいくらのせ、みなみ鮪中とろを味わえます。

さらに、秋の定番商品として「かっぱの極み贅沢にぎり～秋の七貫～」や「かっぱの極み贅沢にぎり～秋の五貫～」をはじめ、うにを堪能できる「贅沢うに三昧」、ぷちぷちとした食感が楽しめる「贅沢いくら三昧」もそろいます。

▲かっぱの極み贅沢にぎり～秋の七貫～ 七貫1920円～

▲かっぱの極み贅沢にぎり～秋の五貫～ 五貫1340円～

▲贅沢うに三昧 三貫790円～

▲贅沢いくら三昧 三貫790円～

お寿司と合わせて楽しめる日本酒は、東日本限定の「真澄 辛口ゴールド」と西日本限定の「玉乃光 酒魂」をラインアップします。

▲真澄 辛口ゴールド（冷酒／熱燗） 890円～ ※東日本限定

▲玉乃光 酒魂（冷酒／熱燗） 890円～ ※西日本限定



かっぱ寿司の高級ライン「ごち寿司」

2000円の皿は自分へのご褒美に

「かっぱのごち寿司」シリーズは、110円からのリーズナブルなネタを揃えるかっぱ寿司の高級ライン。今回注目は「かっぱの極み贅沢にぎり～秋の七貫～」で、価格は約2000円です。豪華なネタを揃えた、かっぱ寿司の本気を味わえる一皿。



すしチェーンはひとり利用もウェルカムです。自分へのご褒美でちょっと贅沢な一品をチョイスしてみるのも！





※店舗によって価格が異なる

※価格は税込み表記です