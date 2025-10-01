このページの本文へ

コナズ珈琲の秋の新作

マロンクリームがたっぷり！1mmで絞り出す贅沢パンケーキ

2025年10月01日 17時15分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

見た目もすごいっ

　コナズ珈琲は「チョコレートモンブランパンケーキ」（2068円）を10月1日から全国の店舗で発売する。

人気のパンケーキシリーズが今年も
「チョコレートモンブランパンケーキ」

店内もハワイアンな雰囲気

　「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアンカフェ・レストランのコナズ珈琲から、秋の限定メニューとして毎年好評を集める「コナズモンブランパンケーキ」シリーズの新作が登場。

　は、今秋で発売5年目を迎える。今年は、香り豊かなマロンに加えて、ほろ苦く濃厚なチョコレートガナッシュのダブルクリームにバージョンアップした、秋らしい「チョコレートモンブランパンケーキ」が発売される。

　ホイップクリームをのせてクリーミーに、ココナッツアイスクリームをのせてハワイアンで爽やかな味わいを楽しめる一品という。

　使用するモンブランクリームは、イタリア産の栗を100％使用したマロンペーストと、発酵バターなどを混ぜあわせたコナズ珈琲オリジナル。塩味を加えることで栗のもつ味わいを引き立たせた。

　さらに今年は、ほろ苦く濃厚なチョコレートガナッシュがとろり。オーダーの度に直径わずか1mmで絞り出すことで、ふわっとした滑らかなくちどけを実現している。

内側にも楽しみがぎっしり♡

　全体を覆うチョコレートモンブランクリームの内側には、ラム酒クリームやほくほくとした天津甘栗、ハワイ産のラム酒で香りづけしたラムレーズン、ふわふわのジェノワ生地（スポンジ生地）、さらにひんやりとしたマロンアイスクリームや、サクサクとした粗挽きココアビスケットがたっぷり詰まっている。

　発売は11月30日までを予定。

新作パンケーキでハワイアンな気分に♡

　食べる度に新しい食感に出会いるから、何度も食べたくなってしまいそうなパンケーキ♡

　見た目のかわいらしさやボリュームを楽しんだ後はぎゅっと詰まった中身で、贅沢な時間が過ごせそう〜！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧