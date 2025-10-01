マロンクリームがたっぷり！1mmで絞り出す贅沢パンケーキ

コナズ珈琲は「チョコレートモンブランパンケーキ」（2068円）を10月1日から全国の店舗で発売する。

人気のパンケーキシリーズが今年も

「チョコレートモンブランパンケーキ」

「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアンカフェ・レストランのコナズ珈琲から、秋の限定メニューとして毎年好評を集める「コナズモンブランパンケーキ」シリーズの新作が登場。

は、今秋で発売5年目を迎える。今年は、香り豊かなマロンに加えて、ほろ苦く濃厚なチョコレートガナッシュのダブルクリームにバージョンアップした、秋らしい「チョコレートモンブランパンケーキ」が発売される。

ホイップクリームをのせてクリーミーに、ココナッツアイスクリームをのせてハワイアンで爽やかな味わいを楽しめる一品という。

使用するモンブランクリームは、イタリア産の栗を100％使用したマロンペーストと、発酵バターなどを混ぜあわせたコナズ珈琲オリジナル。塩味を加えることで栗のもつ味わいを引き立たせた。

さらに今年は、ほろ苦く濃厚なチョコレートガナッシュがとろり。オーダーの度に直径わずか1mmで絞り出すことで、ふわっとした滑らかなくちどけを実現している。

全体を覆うチョコレートモンブランクリームの内側には、ラム酒クリームやほくほくとした天津甘栗、ハワイ産のラム酒で香りづけしたラムレーズン、ふわふわのジェノワ生地（スポンジ生地）、さらにひんやりとしたマロンアイスクリームや、サクサクとした粗挽きココアビスケットがたっぷり詰まっている。

発売は11月30日までを予定。

新作パンケーキでハワイアンな気分に♡

食べる度に新しい食感に出会いるから、何度も食べたくなってしまいそうなパンケーキ♡



見た目のかわいらしさやボリュームを楽しんだ後はぎゅっと詰まった中身で、贅沢な時間が過ごせそう〜！

（※文中の価格はすべて税込）