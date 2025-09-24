『メタファー：リファンタジオ』が40％オフ！
『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』がセールに初登場！最大75％オフの「セガ オータムセール」が開催中
2025年09月24日 16時40分更新
セガは9月24日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、最大75％オフで購入できる「セガ オータムセール」を開催中だと発表。セール期間は、PlayStation Storeは2025年10月8日まで、ニンテンドーeショップは10月7日までだ。
今回のセールでは、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が43％オフ、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できるハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』が35％オフでラインアップしている。
アトラスからは、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』がセールに初登場。また、日本ゲーム大賞2025で大賞を受賞した『メタファー：リファンタジオ』が40％オフとなっている。
そのほかにも多数の人気タイトルが多数ラインアップしているので、全セール対象タイトルや割引率は特設サイトを確認してほしい。
ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/
セールタイトルピックアップ！
PS5／PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』
セール価格：3950円（43％オフ）
©SEGA
PS5／PS4／Switch『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』
セール価格：4282円（35％オフ）
©SEGA
PS5／PS4／Switch『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』
セール価格：5262円（20％オフ）
©ATLUS. ©SEGA.
PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』
セール価格：5926円（40％オフ）
©ATLUS. ©SEGA.
※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう