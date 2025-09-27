ほっともっと秋冬は「豚汁」値引き！ “旨辛”もお買い得

持ち帰り弁当の「ほっともっと」では、「豚汁キャンペーン」を2025年10月1日から2026年2月28日まで実施。期間中は、「特製豚汁」と「旨辛特製豚汁」の2商品を10円引きで販売する。

およそ5ヶ月にわたり開催！豚汁キャンペーン

定番サイドメニューの「特製豚汁」シリーズを秋冬限定で値下げするキャンペーン。

ほっともっとの「特製豚汁」（通常170円 → 期間中160円）は、豚肉、人参、ごぼう、玉ねぎなど具沢山で、白味噌、赤味噌を使用し、仕上げにおろし生姜を加えた、コク深いおいしさが特徴。

また、「旨辛特製豚汁」（通常200円 → 期間中190円）は、魚介の旨味と唐辛子の辛さをプラスできる特製ダレ付きで、豚汁本来の美味しさに魚介の旨味、唐辛子の辛味、ごま油の風味が合わせた、クセになる味が楽しめる一杯。

どちらも10月1日から2026年2月28日まで、10円引きとなる。

サイズ感が良いよね

お弁当との相性も抜群なほっともっとの豚汁。あとちょっとほしいって時や、汁物を足したい時にもちょうど良いサイズ感だ。

割引は来年の2月までと長めで嬉しい！お弁当と一緒に注文しちゃおう♪

（※文中の価格はすべて税込）