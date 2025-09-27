このページの本文へ

10月1日～来年2月28日まで

ほっともっと秋冬は「豚汁」値引き！ “旨辛”もお買い得

2025年09月27日 12時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

地味に嬉しい10円引き！

　持ち帰り弁当の「ほっともっと」では、「豚汁キャンペーン」を2025年10月1日から2026年2月28日まで実施。期間中は、「特製豚汁」と「旨辛特製豚汁」の2商品を10円引きで販売する。

およそ5ヶ月にわたり開催！豚汁キャンペーン

　定番サイドメニューの「特製豚汁」シリーズを秋冬限定で値下げするキャンペーン。

「特製豚汁」

　ほっともっとの「特製豚汁」（通常170円 → 期間中160円）は、豚肉、人参、ごぼう、玉ねぎなど具沢山で、白味噌、赤味噌を使用し、仕上げにおろし生姜を加えた、コク深いおいしさが特徴。

「旨辛特製豚汁」

　また、「旨辛特製豚汁」（通常200円 → 期間中190円）は、魚介の旨味と唐辛子の辛さをプラスできる特製ダレ付きで、豚汁本来の美味しさに魚介の旨味、唐辛子の辛味、ごま油の風味が合わせた、クセになる味が楽しめる一杯。

　どちらも10月1日から2026年2月28日まで、10円引きとなる。

サイズ感が良いよね

　お弁当との相性も抜群なほっともっとの豚汁。あとちょっとほしいって時や、汁物を足したい時にもちょうど良いサイズ感だ。

　割引は来年の2月までと長めで嬉しい！お弁当と一緒に注文しちゃおう♪

　（※文中の価格はすべて税込）

