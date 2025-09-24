このページの本文へ

9月29日発売

「ダイショー監修 博多もつ鍋風〆のちゃんぽん」サンポーから。“もつ”入りの本格派

2025年09月24日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　サンポー食品は9月29日、全国で「ダイショー監修 博多もつ鍋風〆のちゃんぽん」（293円）を発売します。

　ダイショーのロングセラー商品「博多もつ鍋スープ しょうゆ味」とコラボレーションし、もつ鍋の〆に食べるちゃんぽんをテーマにした一杯です。

　麺は、博多もつ鍋の〆で親しまれている、食べ応えのあるプリプリ食感のちゃんぽん麺を使用。スープは、かつおとこんぶの旨みをベースにしたしょうゆ仕立てで、別添の特製調味油を加えることで煮込んだような甘みとローストガーリックの香ばしい風味が広がるといいます。

　また、かやくには豚もつ、キャベツ、ニラ、唐辛子を組み合わせ、もつ鍋らしさを表現。

　パッケージはダイショー「博多もつ鍋スープ しょうゆ味」のデザインを踏襲し、もつ鍋の〆にちゃんぽんを楽しむシーンをイメージした仕上がりです。

イメージ

豚もつ入りがうれしい
「ダイショー監修 博多もつ鍋風〆のちゃんぽん」

　本商品には九州の食文化を盛り上げたいという思いが込められているそうです。

ダイショー　博多もつ鍋スープ しょうゆ味

　本場のもつ鍋の味わいを、カップ麺で手軽に雰囲気を味わえるの魅力的。豚もつやニラなど具材もしっかり入っているので、小腹が空いたときだけでなく、しっかり食べたいときにも満足できそうですね。


※価格は税込み表記です。

