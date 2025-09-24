IT技術者がコードを書きやすい環境は「リモート派」と「出勤派」が拮抗　サーバーワークス調査

サーバーワークスは、2025年9月12日、「ITエンジニアの働き方」に関する調査結果を発表した。企業に勤める20歳以上のITエンジニア297名を対象に、2025年8月に実施したもの。

リモートワークと出社で「コードを書く際の集中力」に違いがあるかをたずねたところ、「リモートワークの方が集中できる」と回答したのが39.1%、「出社の方が集中できる」との回答が36.0%と、自宅派・会社派が拮抗する結果となった。なお「違いはない」は17.5%だった。

「技術的な相談」に最も適している手段については、「Web 会議」が35.7%で最も多かったものの、「テキストでのチャット」（34.0%）、「対面での会話、会議」（30.3%）もそれぞれ3割以上を占め、ほぼ3分の1ずつという結果に。人によって適していると感じる手段が異なることが分かる。

また、「リモートワーク」と「出社」のいずれか一方しか選べない場合、「リモートワークを選ぶ」（50.2%）がやや優勢だったものの、「出社を選ぶ」派も41.8%と少なくない。

リモートワークを選ぶ理由として最も多かったのは「通勤時間がなく、生産性が上がる」（24.2%）で、「ワークライフバランスがとりやすい」（22.1%）が続いた。一方、出社を選ぶ理由として最も多かったのは、「オフィスの方が情報共有が早い・正確」（19.4%）で、「チームメンバーとのコミュニケーションが取りやすい」（17.7%）が続いている。

最も理想的な勤務形態をたずねたところ、「自分で自由に選べるハイブリッド」が31.0%と最も多く、「フルリモート」（29.3%）が続いた。「自分で自由に選べるハイブリッド」と「会社に出社日数が決められたハイブリッド」をあわせると、半数以上（51.2%）がハイブリッド勤務を理想とする結果となった。ハイブリッドを希望した人に理想の出社頻度をたずねると、「週3以上」が 32.2%で最も多く、「週2」（30.9%）、「週1」（21.7%）が続いている。