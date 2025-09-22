山根博士の海外モバイル通信 第769回
PGYTECHの分離式スマホ用カメラグリップ「MagCam」が使いやすい！
2025年09月22日 12時00分更新
MagSafe対応のカメラグリップ系アクセサリーを試す！
スマートフォンをカメラとして使うときに便利なのがグリップです。シャオミの「Xiaomi 15 Ultra」のように、スマートフォンメーカーが純正のカバーとグリップをセットにしたカメラキットを販売している例もありますが、多くのメーカーにはそのような便利なものがありません。
カメラ系アクセサリーを出しているPGYTECHの「MagCam」はMagSafeで貼り付け可能なグリップですが、本体が分離することで、とても使いやすいと感じました。
MagCamはグリップ部分と、MagSafeマグネット部分が分離する構造です。そのため、マグネット部分だけをスマートフォン本体に装着することも可能です。その際、本来グリップが付く部分にスタンドが隠されているため、本体を横向きにして立てておくこともできるのです。またこの状態なら、スマートフォン本体の厚みもあまり増えませんから、つけっぱなしにしても良さそう。
実はこの構造、vivoの「X200 Ultra」用に同社が出しているフォトグラフィキットと同じ構造です（外付け望遠レンズ対応！ 最強級カメラスマホ「vivo X200 Ultra」を試す）。
グリップには3000mAhのバッテリーを内蔵。iPhoneならそのままワイヤレス充電ができます。Androidスマートフォンの場合はメーカーサイトに詳細の記載がないのですが、一部の機種なら大丈夫そうです。そしてグリップの下部には三脚穴もあるので、長時間の動画撮影や高倍率望遠の手振れ補正対策にもなります。
カメラとして必要な機能を揃えているグリップ
グリップのボタン部分には電源ボタン、シャッターボタン、ズームボタン、モードボタンを備えます。このボタン部分だけを取り外してBluetoothリモコンとして使用可能です。また、PGYTECHのカメラアプリを使えばモードボタンのカスタマイズなども可能とのこと。
蛇足ながらグリップの内側には「CCC」マークが入っていました。2025年6月から中国の国内線の飛行機に乗るときはモバイルバッテリーにこのCCCマークが必要になりましたが、3000mAhバッテリーを内蔵しているということで念のため記載があるようです。
iPhoneでこのグリップを使うならPGYTECHのカメラアプリの利用もオススメです。多彩なフィルターや撮影アシストツールを搭載、ウォーターマークの付与など標準のカメラアプリ以上のクリエイティブな撮影体験を提供してくれます。
アプリは無料で使える機能と、課金後に利用できる上級機能があります。無料でもある程度使えるのでインストールしておくといいでしょう。残念ながらAndroid用のアプリはないのですが、ぜひ開発を進めてほしいですね。
この連載の記事
-
第768回
スマホこりゃスゲエ！ 紫外線で色が変わったり太陽光で最大2W充電可能なスマホをDoogeeがIFAで発表
-
第767回
スマホXiaomi 15 Ultraに装着可なレトロな非純正フォトグラファーキットは純正品よりイイかも!?
-
第766回
スマホ観光よりスマホ！ マカオの電脳ビルにスマホを求めて突撃してきた
-
第765回
スマホスマホバッテリーに8000mAh時代到来！ 超大容量搭載モデルが次々登場してるって知ってた？
-
第764回
スマホサムスンの2026年向けモデル「Galaxy A17 5G」が台湾で早くも発売されたので前モデルと比較！
-
第763回
スマホ韓国にシャオミストアが初オープン！ POCOの展示もあるらしいので見に行った
-
第762回
スマホニューヨークで使える500Mbpsの無料ホットスポット「LinkNYC 5G」が進化！ NY行ったら使おう！
-
第761回
スマホハリーポッタースマホも登場！ シャオミ「POCO F7」のルーツ、「REDMI Turbo 4 Pro」をチェック
-
第760回
スマホアストンマーティンのスマホ爆誕！ realmeのコラボスマホがカッコ良すぎて欲しい！
-
第759回
スマホ3分で20万台の受注！ ちょっと数字がバグってるシャオミの電動SUV「YU7」の外観をチェック
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
スマホ山根博士の海外モバイル通信