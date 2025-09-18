CASETiFYがiPhone 17シリーズ向け最新ケースを発売！ 新技術で保護性能とデザイン性がさらに進化

「CASETiFY」は、アップルの新型iPhone 17シリーズの発表に合わせ、ブランド史上最も保護性能と革新性に優れたと謳う、最新アクセサリーコレクションを発売しました。ユーザーの声をもとに、人気ケースが全面的にアップグレードされています。

それでは、注目の新製品ラインナップを紹介しましょう。

デザインと耐久性を両立した新モデル「グレーズケース」

トレンドに敏感なユーザーに向けて新たに開発されたのが「グレーズケース」です。新色の背景カラー50種類と、花柄やクローム、アニマル柄などテーマ別のプリントデザインを組み合わせることで、合計300以上の豊富なバリエーションから自分らしいスタイルを選べるのが最大の魅力です。価格は1万560円。

デザイン性だけでなく、耐久性も大幅に向上しています。光沢仕上げの背面プレートには、傷やプリントの剥がれを防ぐ新技術を採用。さらに、新しいインナープリント方式により、デザインの鮮やかさを長期間キープできるようになりました。約1.5mの高さからの落下にも耐える性能を持ち、米軍調達基準のMIL規格にも準拠しています。MagSafeにも対応しており、iPhone 17シリーズだけでなく、iPhone 16や15シリーズでも利用可能です。

定番モデルがさらに進化！

「インパクトケース」「バウンスケース」

累計販売数1500万個以上という定番の「インパクトケース」も、今回のアップデートで大きな進化を遂げました。新たにCASETiFY独自の接合技術「Duo-Lock by CASETiFY」を採用し、ケースのフチが分離したり浮き上がったりするのを防ぎ、デバイスをより強固に固定します。これにより、約2.5mの耐落下性能とMIL規格準拠の4倍という、これまで以上の耐久性を実現したそうです。価格は1万560円。

そして、CASETiFYが誇る最強の保護性能を持つ「バウンスケース」も、iPhone 17シリーズ向けに再設計されました。多機能なバウンスコーナーと独自構造のTesseLockデザインを組み合わせることで、約6.5mという驚異的な高さからの落下にも耐えうる保護力を実現したと言います。こちらも「Duo-Lock by CASETiFY」技術による堅牢なフィット感が特徴で、CASETiFYの全ストラップやチャームに対応可能な設計もうれしいポイントです。価格は1万2100円。

多彩なアクセサリーと販売情報

今回のコレクションでは、ケース以外にも多彩なアクセサリーが展開されます。人気の「ミラーケース」や、柔らかなシリコン素材が特徴の「ウェーブシリコンケース」もラインナップ。さらに、MagSafe対応のウォレットやグリップスタンド、豊富なバリエーションが追加されたスマホショルダーなど、iPhoneを持つのが楽しくなりそうです。

なお、これらの新製品はCASETiFYオンラインストア、および全国のCASETiFY STUDiOで発売中です。