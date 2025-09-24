このページの本文へ

うれしい140円！

【本日から】ケンタ「カーネルクリスピー」が半額に！ 2週間限定

2025年09月24日 09時55分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ケンタッキーフライドチキンは、本日9月24日から「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを実施し、通常単品290円のところ半額の140円で販売します。

　　カーネルクリスピーは、鶏胸肉をにんにくと醤油で味付けした、サクサク衣の骨なしチキン。

　キャンペーンは10月7日まで（2週間実施）。一部の店舗では取り扱いがなく、デリバリーは対象外です。

・関連記事：「カーネルクリスピー」通常290円→半額に！ 9月24日から2週間限定


※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧