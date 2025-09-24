【本日から】ケンタ「カーネルクリスピー」が半額に！ 2週間限定

ケンタッキーフライドチキンは、本日9月24日から「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを実施し、通常単品290円のところ半額の140円で販売します。
カーネルクリスピーは、鶏胸肉をにんにくと醤油で味付けした、サクサク衣の骨なしチキン。
キャンペーンは10月7日まで（2週間実施）。一部の店舗では取り扱いがなく、デリバリーは対象外です。
※価格は税込み表記です。
