ごはん進むっしょ！ すき家新作「プルコギ牛カルビ焼肉丼」コチュジャンベースの甘辛仕立て

すき家は9月25日9時から新商品「プルコギ牛カルビ焼肉丼」を販売します。

▲プルコギ牛カルビ焼肉丼 並盛730円、ごはん大盛780円、特盛1080円

牛カルビとさつまいも春雨をはじめ、ニンジン、タマネギ、シメジをコチュジャンベースの甘辛ダレで炒め、ごはんにのせた一品です。

韓国産コチュジャンにニンニクやゴマ油を合わせた特製ダレは、旨みと辛みのバランスが良く、ごはんが進む味わいです。牛カルビのコクに加え、春雨のもちもち感や野菜の食感が重なり、満足感のある仕上がりになっています。

卵でまろやかさを加える「おんたまプルコギ牛カルビ焼肉丼」、香ばしい海苔を組み合わせた「やみつき海苔プルコギ牛カルビ焼肉丼」、チーズのコクを楽しめる「とろ～り3種のチーズプルコギ牛カルビ焼肉丼」、定食スタイルで味わえる「プルコギ牛カルビ焼肉定食」もラインアップします。

▲おんたまプルコギ牛カルビ焼肉丼 並盛840円、ごはん大盛890円、特盛1190円

▲やみつき海苔プルコギ牛カルビ焼肉丼 並盛770円、ごはん大盛820円、特盛1120円

▲とろ～り3種のチーズプルコギ牛カルビ焼肉丼 並盛940円、ごはん大盛990円、特盛1290円

▲プルコギ牛カルビ焼肉定食 ごはんミニ850円、並盛880円、大盛920円

甘辛ダレが食欲を直撃！

甘辛ダレと牛カルビの組み合わせは間違いなく食欲を刺激しそう。温玉やチーズなど選べるバリエーションも多く、その日の気分に合わせて楽しめるのがうれしいところです。

※価格は税込み表記です。