このページの本文へ

キウイだけど“和三盆のような甘さ”って何!? 香川県産「キウイのたまご」を使った氷結が新登場

2025年09月18日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

▲キリン 氷結mottainai キウイのたまご　オープン価格

　キリンビールは9月24日、「キリン 氷結mottainai キウイのたまご」を全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨーク、ヨークベニマルなどで期間限定発売します。

　本商品はセブン‐イレブン・ジャパンと協働し、果実のフードロス削減と農家支援を目指す「氷結mottainai」シリーズから登場する新フレーバーです。350ml缶と500ml缶サイズを展開し、アルコール分は4％です。

▲香川特産のブランド果実「キウイのたまご」

　使用されるのは香川特産のブランド果実「キウイのたまご」。小ぶりで一口サイズのキウイを指で割って食べるのが特徴で、酸味が少なく和三盆のようなジューシーな甘さが楽しめるといいます（果汁0.2％）。

　形の悪さや傷などを理由に廃棄される予定だった果実を活用し、まろやかな甘さとほどよい酸味を活かした爽やかな味わいに仕上げています。

　今回の取り組みで「キウイのたまご」およそ16万個分、およそ5.7トンのフードロス削減につながる見込みです。また、売り上げ1本につき1円を果実農家支援に活用する仕組みも設けられており、飲むことで農家を応援できる商品になっています。

ジューシーな甘さが魅力！

　みずみずしい果汁感と軽やかな炭酸感が楽しめる一杯は、秋口の気分転換にもぴったり。フードロス削減や農家支援にもつながるのが嬉しいですね！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧