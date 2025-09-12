FRONTIER秋のスーパーセール開催！Ryzen×RTX搭載ゲーミングPCが14万円台から

FRONTIER、期間限定「秋のスーパーセール」開催 ─ 注目ゲーミングPCが特価で登場

FRONTIERダイレクトストアでは、9月12日から9月19日15時までの1週間限定で「秋のスーパーセール」を実施する。今回のセールでは、ゲーミングPCの人気モデルを特別価格で提供するのが大きな魅力だ。

注目モデル：Ryzen 7 × RTX 5060 Ti搭載PCが14万円台

目玉商品として登場するのが、「FRGHLB550/WS808/NTK」。

AMD Ryzen 7 5700Xプロセッサーと、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti GPUを搭載し、最新のPCゲームを快適に楽しめる仕様となっている。

価格は147,800円。メモリは32GB（16GB×2）、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD（Gen4対応）を備え、高速かつ安定した動作を実現するという。

初めてゲーミングPCを購入するユーザーや、コストを抑えてしっかり遊びたい人におすすめのエントリーモデルだ。

ハイエンド志向にはRyzen 7 9700X × RTX 5070 Tiモデル

さらに高性能を求めるユーザー向けには、「FRGHLMB650/WS825」が用意されている。

最新のRyzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、価格は259,980円。

静音設計の750W ATX電源と、次世代通信に対応したWi-Fi 6Eを備え、ハイエンドゲームだけでなく、動画編集や3DCG制作といったクリエイティブ用途にも最適だ。

全18機種が特価、完売必至

このほかにも、セール対象として全18機種の特選モデルがラインナップされている。いずれもFRONTIERダイレクトストア限定での販売となり、在庫がなくなり次第予告なく入れ替わる可能性があるため、気になるモデルは早めのチェックがおすすめだ。

詳細はFRONTIER公式オンラインストアで確認できる。今回の「秋のスーパーセール」は、ゲーミングPCをお得に手に入れる絶好のチャンスといえるだろう。