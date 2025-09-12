中古Apple Watch 9が29,800円～！ショップインバース5店舗限定特価

【オータムセール第2弾】Apple Watch 9をお得に手に入れるチャンス！

インバースネットが運営する「ショップインバース」では、9月12日18時から9月26日までの期間限定で「オータムセール第2弾」を開催する。対象店舗は、ショップインバース秋葉原2号店、日本橋モバイル館、名古屋店、札幌店、高田馬場店の5店舗。

Apple Watch 9 GPS+Cellular 45mmが驚きの価格に！

今回の目玉商品は、2023年発売の「Apple Watch 9 GPS+Cellular 45mm」。中古品ながらも、視認性抜群の45mmディスプレイを搭載し、スタイリッシュなミッドナイトアルミニウムモデルがラインナップされている。

価格はBランクが34,800円、Cランクが29,800円だ。

また、バッテリーは保証対象外となっているため、事前に把握しておくと安心。狙っている方は、迷わず早めの来店をおすすめする。



普段は手が出しにくいハイエンド商品を、このチャンスに賢く手に入れてみてはいかがだろうか。