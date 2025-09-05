ストリートファイター6推奨モデルも特価！FRONTIER秋のPCセール

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERダイレクトストアは、9月5日から9月12日15時までの期間限定で「秋のBIGセール」を開催する。今回のセール注目モデルは、AMD最新CPU「Ryzen 7 9800X3D」とハイエンドGPU「RX 9070 XT」を搭載したゲーミングPC「FRGHLMB650/WS728」で、価格は279,800円となっている。FRONTIERは、4Kゲーミングを快適に楽しみたいユーザーに向けて、この高性能モデルを特別価格で提供する。

　「FRGHLMB650/WS728」は、AMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサーに加え、空冷CPUクーラーCPS RT400-BKを装備。メモリは32GBの高速DDR5を採用し、ストレージには2TBのCrucial製NVMe SSD（PCIe4.0）を搭載する。さらに、ASRock製AMD Radeon RX 9070 XTグラフィックカードを組み合わせ、高画質ゲームもスムーズにプレイ可能だ。電源には750Wの静音設計80PLUS GOLD認証ユニットを採用し、無線通信はWi-Fi 6E（IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n）とBluetooth 5.3に対応している。

　加えて、セールでは人気タイトル「STREETFIGHTER6」推奨モデル「FRGHLB860/SF6」も登場。価格204,800円で、インテル Core Ultra 7プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、実際のゲーム動作検証済みのため安心してプレイできる。

　セール詳細は公式サイトで確認可能。ほかにも最新構成を揃えた全18機種のゲーミングPCがラインナップされており、この機会にぜひ理想の1台を手に入れてほしい。

