普段使いはiPhone Air、仕事はiPhone 17 Pro Maxと使い分けるワクワク感が今から止まらない

今年の発表会は「面白かった」

iPhone AirとiPhone 17 Proは両方買うのがベスト

今年のiPhone発表会は久々に「面白かった」と言えるのではないか。

Apple Intelligenceの機能強化やSiriのパーソナル化などは、WWDCの時に「2026年になる」とアナウンスがあったので、そこには期待していなかった。

スマホAIでは個人の情報からアプリが先回りして情報を提供するグーグル・Pixelの「マジックサジェスト」に先を超されたのは間違いない。いまのアップルはAIで勝負することは諦め「ハードの魅力」で勝負を挑んできたのではないか。

iPhone AirはeSIMと自社開発チップにより、本体内のスペースを確保しつつ消費電力を抑えるという効果により、薄型化を実現した。ここ数年、iPhoneは見た目がまったく変わらず、本当につまらないスマホになっていた。それが2025年、あんなに薄いiPhoneが出てくるなんて、想像もしなかった。

iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxはベイパーチャンバーやカメラの強化など、よりクリエイター向けの仕様にアップした。カメラ周りのデザインなどは批判的な声が多いが、実機を見ると、悪くないような気がしている。もはやiPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxは一般人を相手にしていない潔さがいい。

アップル本社で取材している人の間で話題となっているのが「iPhone AirとiPhone 17 Pro、どっちを買う？」という質問だ。現場で取材をしていると、正直、どちらも魅力的で悩ましい。

そんな中、自分は胸を張って「両方だ」と言いたい。

普段使いにはiPhone Airを使いたい。シャツの胸ポケットに入れてもかさばらない、重くてシャツがダランとならないのがいい。一方で、記者会見などの取材活動やYouTubeでの動画撮影にはiPhone 17 Pro Maxに頼りたい。

さすがにiPhone Airのカメラがひとつというのは心許ない。アップルではiPhone Airに対して、Magsafeの外付けバッテリーを用意している。おそらく、バッテリーに不満を感じる人が出てくるであろうという「予防策」なのではないか。iPhoneの2台持ちであれば、バッテリーの不満はなくなる。

実はいまでも「普段使いはiPhone 16 Pro、取材用にiPhone 16 Pro Max」を使い分けている。9月19日以降はiPhone AirとiPhone 17 Pro Maxの組み合わせも問題ないと考えている。