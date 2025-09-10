「ソニック」シリーズほかがお買い得！セガが最大80％オフの「9月オススメセール」を開催

セガは9月10日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で最大80％オフで購入できる「9月オススメセール」を開催中。セール期間は、PlayStation Storeが2025年9月24日、ニンテンドーeショップは9月23日まで。

今回のセールでは、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できるハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディションが35％オフで登場。

美麗な3Dグラフィックで表現された、個性豊かなゾーンでのハイスピードな横スクロールアクションが楽しめる『ソニックスーパースターズ』デジタルデラックスエディションが55％オフとなっている。

また、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いた大作RPG『龍が如く８』デラックス・エディションが60％オフに。

桐生一馬を主人公とする、「龍が如く」シリーズナンバリング作品7本が楽しめる、お買い得なセットパック「龍が如く 桐生一馬コンプリートセット」も特別価格でラインアップしている。

ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、セール対象タイトルや割引率については特設サイトを確認してほしい。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■PS5／PS4『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディション

PS5／PS4／Switch『ソニックスーパースターズ』デジタルデラックスエディション

■PS5／PS4『龍が如く８』デラックス・エディション

■PS4「龍が如く 桐生一馬コンプリートセット」

・PS4『龍が如く０ 誓いの場所』・PS4『龍が如く 極』・PS4『龍が如く 極２』・PS4『龍が如く３』・PS4『龍が如く４ 伝説を継ぐもの』・PS4『龍が如く５ 夢、叶えし者』・PS4『龍が如く６ 命の詩。』

