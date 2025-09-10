旧機種になったiPhone 16が値下げ　iPhone 15はApple Intelligence非対応のせいか消える

アップルは、iPhone 17シリーズの発表に合わせて、旧機種となったiPhone 16の各モデルを値下げしている。なお、iPhone 16 Pro／Pro MaxはApple Storeではすでに販売されていない。

各iPhoneの最低価格は以下のとおり。ともに128GBモデル。

iPhone 16：11万4800円（1万円値下げ）

iPhone 16 Plus：12万9800円（1万円値下げ）

なお、iPhone 16eについては9万9800円で変わらない。

従来は旧機種のiPhoneは2世代前までApple Storeで取り扱われていたが、今回はiPhone 15は早くも姿を消している。Apple Intelligenceに非対応な点が影響した？