iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第14回

旧機種になったiPhone 16が値下げ　iPhone 15はApple Intelligence非対応のせいか消える

2025年09月10日 10時25分更新

文● オカモト／ASCII

　アップルは、iPhone 17シリーズの発表に合わせて、旧機種となったiPhone 16の各モデルを値下げしている。なお、iPhone 16 Pro／Pro MaxはApple Storeではすでに販売されていない。

　各iPhoneの最低価格は以下のとおり。ともに128GBモデル。

iPhone 16：11万4800円（1万円値下げ）
iPhone 16 Plus：12万9800円（1万円値下げ）

　なお、iPhone 16eについては9万9800円で変わらない。

　従来は旧機種のiPhoneは2世代前までApple Storeで取り扱われていたが、今回はiPhone 15は早くも姿を消している。Apple Intelligenceに非対応な点が影響した？

