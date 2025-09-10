iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第14回
旧機種になったiPhone 16が値下げ iPhone 15はApple Intelligence非対応のせいか消える
2025年09月10日 10時25分更新
アップルは、iPhone 17シリーズの発表に合わせて、旧機種となったiPhone 16の各モデルを値下げしている。なお、iPhone 16 Pro／Pro MaxはApple Storeではすでに販売されていない。
各iPhoneの最低価格は以下のとおり。ともに128GBモデル。
iPhone 16：11万4800円（1万円値下げ）
iPhone 16 Plus：12万9800円（1万円値下げ）
なお、iPhone 16eについては9万9800円で変わらない。
従来は旧機種のiPhoneは2世代前までApple Storeで取り扱われていたが、今回はiPhone 15は早くも姿を消している。Apple Intelligenceに非対応な点が影響した？
この連載の記事
-
第17回
iPhone一周回ってiPhoneケースに「ストラップ穴」が帰ってきた！ Beats純正はスタンドにもなる賢いやつ
-
第16回
iPhoneiPhone Air＆iPhone 17／17 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
-
第15回
iPhoneアップル初の純正iPhoneショルダーストラップ 約1万円
-
第13回
iPhoneiOS 26は9月16日（火）配信開始 対応するのはiPhone 11以降
-
第12回
iPhoneデザイン一新、オレンジが眩しい「iPhone 17 Pro／Pro Max」
-
第11回
iPhone文句なしの激薄5.6mm、iPhone Airはスマホの新たな地平を開く1台
-
第10回
iPhone【5分でわかる】iPhone 17発表会まとめ 超薄型のAirとデザイン一新のPro
-
第9回
iPhone中身が劇的進化！ 今年のiPhoneは通常モデルの「iPhone 17」がお買い得感◎
-
第8回
AppleApple Watch Series 11は最大24時間動作に！ 高血圧の警告機能は日本では記載なし
-
第7回
Apple日本語のライブ翻訳や心拍数測定も可！ 究極イヤホン「AirPods Pro 3」
- この連載の一覧へ