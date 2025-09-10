このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第3回

やっぱり出た！ アップル、激薄5.6mmの「iPhone Air」を発表

2025年09月10日 03時05分更新

文● ASCII

　アップルは9日（現地時間）、「iPhone Air」を発表した。

　最大の特徴は5.6mmの薄さ。ディスプレーは6.5型で1-120HZ駆動に対応。フレームはチタン製なので、薄くても強度がある。

　チップセットはA19 Proを搭載し、Wi-Fi7やBluetooth6に対応。Wi-Fi7 BT6に対応。モデムは新開発のC1Xで電力効率に優れる。

　カメラは単眼に見えるが、48MP標準と12MPの望遠を搭載する。インカメラは18MP。

　詳細は追って紹介する。

