iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第3回
やっぱり出た！ アップル、激薄5.6mmの「iPhone Air」を発表
2025年09月10日 03時05分更新
アップルは9日（現地時間）、「iPhone Air」を発表した。
最大の特徴は5.6mmの薄さ。ディスプレーは6.5型で1-120HZ駆動に対応。フレームはチタン製なので、薄くても強度がある。
チップセットはA19 Proを搭載し、Wi-Fi7やBluetooth6に対応。Wi-Fi7 BT6に対応。モデムは新開発のC1Xで電力効率に優れる。
カメラは単眼に見えるが、48MP標準と12MPの望遠を搭載する。インカメラは18MP。
詳細は追って紹介する。
