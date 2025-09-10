どう思う？ を“住人AI”に聞く　マーケや商品開発を効率化するデジタルツイン構築サービス

デロイト トーマツ コンサルティング（デロイト トーマツ）は、2025年9月2日、人の個性を再現したAIエージェント（住人AI）の集団を用いて、顧客調査や市場調査を行える「AI haconiwa（ハコニワ）」のベータ版を提供開始したことを発表した。企業や自治体によるマーケティングや商品・サービス開発、社会実験などを効率化する「人間社会のデジタルツイン」を構築するもので、2025年12月に本格提供予定だという。

AI haconiwaは、デロイト トーマツがこれまで開発してきた各種AIエージェントや生成AIの技術やノウハウを用いて、利用目的に応じたインタビューが可能なデジタルツインを構築するサービス。インタビュー設計を自動化する「マネジメントAI」や現実でインタビューを担当する「インタビューAI」、現実のインタビューを基に再現データを生成する「エキスパートAI」など、複数のAIエージェントが連携して「人の個性を再現した住人AI」を自動生成する。

こうして構築された住人AIの集団を用いることで、生身の人間では困難な質問や対話であっても、時間や場所に制約されることなく何度でもインタビューや検証を実施できる。実際のサービス提供においては、デロイト トーマツのコンサルタントとエンジニア・研究者のハイブリッドチームによって、シミュレーションの実施にとどまらない、一気通貫でのサポートが展開される。

デロイト トーマツは、AI haconiwaのユースケース例として以下を挙げている。

・マーケティング戦略の立案：ターゲットとなる層の住人AIにマーケティング施策を事前に繰り返し試すことで、効果向上とコスト削減を図る

・商品・サービス開発：ターゲットとなる層の住人AIにN1インタビュー（特定の対象者の価値観やニーズを深く掘り下げるインタビュー手法）を繰り返し実施して、より精度の高い商品・サービスを市場に投入する

・営業のデジタルツイン構築：複数タイプの営業優績者の住人AIを作成して、目指す営業像に即したデジタルツインに問い合わせながら営業力を強化する

・社内制度のシミュレーション：社員の住人AIを作成することで、新たな人事制度や組織変更を実施する際の反応をシミュレーションする

・世論調査：特定の地域特性やペルソナに即した住人AIを大量に作成することで、世論調査の効率を向上

デロイト トーマツは、将来的には、住人AI同士が自律的にコミュニケーションをとり、“相互作用”までもシミュレーション可能なデジタルツインの構築を目指しているという。