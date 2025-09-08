ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第840回
Avicena Techが最新MicroLED光チップレット技術を公開！ 2027年製品化に向けた新たな光インターコネクト戦略
2025年09月08日 12時00分更新
連載820回で、ISSCC 2025のフォーラムにおけるミシガン大学のEhsan Afshari教授が発表した、MicroLEDを利用したチップレット間接続の話をご紹介した。この時の内容はまだ研究レベルだったのだが、MicroLEDベースのチップレットの製品化を目指しているのがAvicena Techである。
そのAvicena、Hot Interconnectsではダイアモンド・スポンサーとなり、スポンサー枠で同社のChris Pfistner博士(VP, Sales&Marketing)が"Paradigm Shift in AI Scale Up Clusters using microLED based Interconnects"という短い講演を行ない、次いでテクニカルセッションでは同社創業者兼CTOのBardia Pezeshki博士が"Micro-LED data interconnect for scale-up networks with record energy efficiency"という講演を行なっている。そこでお二人の講演の内容をまとめて説明したい。
なお、Afshari教授は別にAvicena Techに参加しているわけではないが、2020年1月から2021年7月までの期間に"Low Power TIA and Drivers for Optical Interconnect"という研究でAvicena Techから助成金を受けており、まったく無関係でもない(おそらくこれが理由で、スライドの一部が被っている)。
スケールアップは、高効率・高密度・低コストを実現しつつ
10mほどの到達距離と低いBERを同時に実現できないといけない
AIサーバーに代表されるシステムではネットワークの帯域が不足しているという話は、Avicena以外でも散々されているので省くとして、同社からするとこのネットワークはスケールアウト/スケールアップ、それとGPU to Memory/CPUの3種類で分けて考える必要があるとしている。
この中で同社が注目しているのはスケールアップの市場で、ここだけで60億ドルのTAM(Total Available Market)があるとしている。
ただしこのスケールアップに要求されるスペックは上の画像の左表に示されるように、高効率・高密度・低コストを実現しつつ、それでいて10mほどの到達距離と低いBER(10FIT＝BERが10×10-8)を同時に実現できないといけないとする。これを実現するのには従来とは異なるなにか別のものが必要、というわけだ。
Pezeshki博士がAvicena Techの前に創業した会社がKaiam Corporationであり、2017年のOFCではCorningと組んで1.6Tbpsのチップ間インターコネクトの動作デモを行なっている。しかし、ここにもあるように技術的に困難な課題がいくつもあった。
Kaiam自身は2009年に創業され、2013年にはスコットランドのGemfire Corpを買収してここでSiO(一酸化シリコン)ウェハーを利用した光学パッケージを製造したり、2017年にはCompound Photonics Groupのイングランドの製造拠点を買収したり(ただし同年8月にII-VI Corporationに再売却した)していたが、2018年にはそのスコットランドの製造拠点の生産能力を埋めるだけの注文が取れず、2019年には倒産している。おまけに倒産直前にはFinisarから特許侵害で訴えられるオマケつきである。
この時の経験で、従来型の光学コンポーネントではスケールアップ向けには向かないということがよくわかったようだ。そこで同社が着目したのはMicroLEDである。
この連載の記事
-
第839回
PC長距離伝送も安心！ 1kmを3dBの損失でクリアするPassageの驚異的な光通信性能
-
第838回
PC驚異のスループット！ NVLink Fusionで最大900GB/秒を超えるデータ転送速度を実現する新世代AIインフラ
-
第837回
PCNanosheetからForksheet、そしてCFETへ──TSMCが描くA14以降の微細化戦略
-
第836回
PCDRAMもNANDも限界！ AI向け「第3のメモリー」に微細化の壁を越える次の一手はあるか？
-
第835回
PC電気⇔光変換の最短ルートが判明、TSMC COUPEで実現する“抵抗ゼロ”の光伝送
-
第834回
PC“光で殴る”時代へ！ GlobalFoundriesが挑む次世代シリコンオプティクス開発競争
-
第833回
PCRibbonFETの限界とCFETの賭け インテルは次の10年を超えられるか
-
第832回
PCIntel 18AでSRAMは進化したか？ Synopsysが挑む最適化技術とWrite Assistの新アプローチ
-
第831回
PCIntel 18AはTSMCに対抗できるか？ RibbonFET／PowerVIAの可能性と限界 インテル CPUロードマップ
-
第830回
デジタルHPCからAI向けに用途を変えたInstinct MI350X/400X AMD GPUロードマップ
- この連載の一覧へ