元気は9月5日、PC（Steam）にて早期アクセスバージョンを配信中の『首都高バトル』（海外向けタイトル：『Tokyo Xtreme Racer』）について、フルリリースバージョンの配信日および販売価格が決定したと発表。

フルリリースバージョンの配信日は、日本時間の2025年9月25日（配信開始時間未定）。販売価格は6600円となる。

『首都高バトル』フルリリースバージョンについて

『首都高バトル』フルリリースバージョンには、Honda、LEXUSなどの車種が追加されるほか、国内パーツメーカー25ブランドが追加収録される。そして首都環状最速の称号をめぐるストーリーがいよいよ完結に。

なお、早期アクセスバージョンを購入した人は、そのままフルリリースバージョンを楽しめる。

【ゲーム情報】

タイトル：首都高バトル／TokyoXtremeRacer

ジャンル：レースゲーム

配信：元気

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：2025年9月25日

価格：

早期アクセスバージョン：3960円

フルリリースバージョン：6600円

© Genki

©2025 Valve Corporation. Steamは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※本作に登場する会社名、車名などの名称は、各社の登録商標または商標です。

※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。