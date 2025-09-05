Honda、LEXUSなどの車種、パーツメーカーブランドも追加収録！
Steam『首都高バトル』のフルリリースバージョンが9月25日に配信決定！
2025年09月05日 19時55分更新
元気は9月5日、PC（Steam）にて早期アクセスバージョンを配信中の『首都高バトル』（海外向けタイトル：『Tokyo Xtreme Racer』）について、フルリリースバージョンの配信日および販売価格が決定したと発表。
フルリリースバージョンの配信日は、日本時間の2025年9月25日（配信開始時間未定）。販売価格は6600円となる。
『首都高バトル』フルリリースバージョンについて
『首都高バトル』フルリリースバージョンには、Honda、LEXUSなどの車種が追加されるほか、国内パーツメーカー25ブランドが追加収録される。そして首都環状最速の称号をめぐるストーリーがいよいよ完結に。
なお、早期アクセスバージョンを購入した人は、そのままフルリリースバージョンを楽しめる。
【ゲーム情報】
タイトル：首都高バトル／TokyoXtremeRacer
ジャンル：レースゲーム
配信：元気
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：2025年9月25日
価格：
早期アクセスバージョン：3960円
フルリリースバージョン：6600円
© Genki
©2025 Valve Corporation. Steamは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
※本作に登場する会社名、車名などの名称は、各社の登録商標または商標です。
※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。
