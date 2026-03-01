「ミスFLASH 2024」グランプリで配信者としても人気の宮川みやび（みやかわ・みやび）さんが、4th DVD「みやび先生のヒミツ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを2月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

9月に都内近郊で撮影された4th DVDは、タイトルからわかるとおりに学校の先生という役どころ。ファンからも愛されている「ポンコツびぃちゃん」そのまま、うっかり者の先生を演じているのが物語におけるポイントである。

――どんなシーンが楽しめますか？

【宮川みやび】 メガネ＆ノースリーブニットという先生っぽい姿はもちろん、生徒（＝視聴者に）に家に遊びに来てもらってイチャイチャが始まったりします。実は交際中の彼氏（＝視聴者）がいて、生徒に言い寄られていないかと嫉妬されるところも楽しめます。

――オススメは？

【宮川みやび】 体育館でジャージを着て飛び箱をやるシーンです。ぜんぜん飛べずにぎっくり腰になってしまうのですが、そのポンコツ感が「びぃちゃんらしい」とファンの方々にも好評でした。運動神経については……マラソンだけ得意でそれ以外は苦手です。

――ほか注目は？

【宮川みやび】 生徒にうっかり「とある弱み」を握られてしまい、言われるがまま制服ギャルになってしまうところです。つけまつげは自分に似合わないかなと思ったのですが、撮ってみたら意外といい感じでした。制服もまだイケるはずです（笑）。

――実際の宮川さんの恋愛観は？

【宮川みやび】 たぬき顔でしゃべり口調もおっとりしているポンコツですから。一緒に飲みに行ったら、しっかりツッコミを入れてくれる人がいいです。お酒はビールと角ハイを毎日飲むほど大好き。太らないように気を配りながら飲んでいます。

2026年の抱負としては、これまで以上にグラビア誌で活躍することを挙げたが、これからの発表に期待したいところ。ソフマップで毎月開催されているトークバラエティー「グラドルあおてんじょ～!!」にもレギュラーキャスト出演中だ。