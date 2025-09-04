「ゴルゴ13」ラベルの長熟28年シングルモルトが登場！

WHISKY MEWは、「ゴルゴ13」ラベルのシングルモルト・ウイスキー「ベン・ネヴィス1996」を抽選で数量限定発売します。



容量は700ml、アルコール度数43.2％。価格は6万2700円です。

「ゴルゴ13」（さいとう・たかを／さいとう・プロダクション）は1968年から連載が続き、単行本218巻を刊行中の長寿漫画です。作者のさいとう・たかをが画業70周年を迎える節目に登場する本商品は、弾痕があしらわれた印象的なラベルが特徴です。

ウイスキー評論家・山岡秀雄氏が「ゴルゴ13」ラベルに選んだウイスキーは、1825年創業のスコットランド・ベン・ネヴィス蒸留所で造られた1996年蒸留の長熟28年ウイスキー。 フルーティーな香りに加え、ワクシーでオイリーな味わいとほのかなスパイシーさが広がり、長い余韻を楽しめるといいます。



総本数は172本で、抽選販売は130本となります。販売は抽選制となり、9月17日12時～9月23日23時59分の期間にウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」で抽選予約を受け付けます。

「ゴルゴ13」ラベルのウイスキー

弾痕ラベルが印象的！

長年親しまれてきた作品と、熟成を経たウイスキーの重みが重なる特別な一杯が登場。ただのコラボ商品以上の存在感があり、飾って眺めるだけでも満足度が高そうです。

※価格は税込み表記です。