松屋の「創業ビーフカレー」がレギュラーに帰ってくる！西日本、東日本順次販売

牛めしの「松屋」は、「創業ビーフカレー」を9月9日10時より西日本の店舗で、9月16日10時より東日本の店舗で「創業ビーフカレー」をレギュラー商品として販売します。

▲創業ビーフカレー 780円

松屋の原点とされるこのビーフカレーは、じっくり炒めた玉ねぎの甘みとスパイスの香りが調和した、懐かしさと深みのある味わいが特徴です。やわらかく煮込まれた牛肉が旨味をさらに引き立てたといいます。

今回はレギュラーメニュー化に合わせて、チーズをのせた「チーズ創業ビーフカレー」や、牛めしの具を組み合わせた「創業ビーフカレギュウ」、ハンバーグやうまトマハンバーグをのせた商品も登場します。

▲チーズ創業ビーフカレー 980円

▲創業ビーフカレギュウ 1050円

▲ハンバーグ創業ビーフカレー 1150円

▲うまトマハンバーグ創業ビーフカレー 1280円

さらに松屋と松のやの併設店では「創業ビーフロースかつカレー」も販売されます。

▲創業ビーフロースかつカレー（松屋・松のや併設店のみ） 1170円

持ち帰りも可能で、店内飲食の場合はみそ汁が付きますが、持ち帰り時は別料金となります。

「創業ビーフカレー」好きにはお待ちかね

「創業ビーフカレー」は「オリジナルカレー」と並んで、松屋のレギュラー商品としてのイメージが強いので、「松屋のカレーといったらこれ」という方も多いでしょう。



2023年には「松屋ビーフカレー」にリニューアルされましたが、再び「創業ビーフカレー」の味で戻ってくるというところで嬉しい人も多いはず（今年6月にも一時期復活を遂げていました）。



トッピングのバリエーションも豊富で、その日の気分に合わせて選べるのも魅力的ではないでしょうか！

※価格は税込み表記です。