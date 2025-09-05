このページの本文へ

松屋の「創業ビーフカレー」がレギュラーに帰ってくる！西日本、東日本順次販売

2025年09月05日 11時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　牛めしの「松屋」は、「創業ビーフカレー」を9月9日10時より西日本の店舗で、9月16日10時より東日本の店舗で「創業ビーフカレー」をレギュラー商品として販売します。

▲創業ビーフカレー　780円

　松屋の原点とされるこのビーフカレーは、じっくり炒めた玉ねぎの甘みとスパイスの香りが調和した、懐かしさと深みのある味わいが特徴です。やわらかく煮込まれた牛肉が旨味をさらに引き立てたといいます。

　今回はレギュラーメニュー化に合わせて、チーズをのせた「チーズ創業ビーフカレー」や、牛めしの具を組み合わせた「創業ビーフカレギュウ」、ハンバーグやうまトマハンバーグをのせた商品も登場します。

▲チーズ創業ビーフカレー　980円

▲創業ビーフカレギュウ　1050円

▲ハンバーグ創業ビーフカレー　1150円

▲うまトマハンバーグ創業ビーフカレー　1280円

　さらに松屋と松のやの併設店では「創業ビーフロースかつカレー」も販売されます。

▲創業ビーフロースかつカレー（松屋・松のや併設店のみ）　1170円

　持ち帰りも可能で、店内飲食の場合はみそ汁が付きますが、持ち帰り時は別料金となります。

「創業ビーフカレー」好きにはお待ちかね

　「創業ビーフカレー」は「オリジナルカレー」と並んで、松屋のレギュラー商品としてのイメージが強いので、「松屋のカレーといったらこれ」という方も多いでしょう。

　2023年には「松屋ビーフカレー」にリニューアルされましたが、再び「創業ビーフカレー」の味で戻ってくるというところで嬉しい人も多いはず（今年6月にも一時期復活を遂げていました）。

　トッピングのバリエーションも豊富で、その日の気分に合わせて選べるのも魅力的ではないでしょうか！

※価格は税込み表記です。

