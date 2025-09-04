このページの本文へ

「月見すし」に「月見バーガー」。くら寿司も“月見”やっちゃいます！

2025年09月04日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　くら寿司は9月5日から期間・数量限定で、すしメニュー「月見ハンバーグ」ほか、「【無添】くら月見バーガー」「月見ケーキ」を発売します。

▲月見ハンバーグ　230円

　濃厚チーズソースを月に見立てた一品。国産黒毛和牛を使用したジューシーなハンバーグに玉ねぎや卵を加えてふんわり仕上げたとのこと。

　和風てりやき味のソースに濃厚なチーズソースを合わせており、シャリとの相性も良い仕立てなんだとか。

▲【無添】くら月見バーガー　450円

　ふわふわのバンズに、牛・豚・鶏を使用した旨みたっぷりのハンバーグ、香ばしく揚げたベーコン、黄身ソースがとろりとあふれる目玉焼き風オムレツを挟んでいます。

　ソースにはタルタルソースとケチャップを組み合わせた特製オーロラソースを使用し、肉の旨みや揚げの香ばしさをまろやかにまとめたといいます。

▲月見ケーキ　430円

　月見ケーキは、ミルクムースの表面に黄色いグラサージュ（艶やかに仕上げるコーティング）を施し、月のような輝きを表現しています。

　軽やかなムースに、底面にあるクランブルのザクザク食感がアクセント。ウサギチョコを添えた見た目にもかわいらしいスイーツです。

　月見ハンバーグは10月2日まで、【無添】くら月見バーガーと月見ケーキは10月13日までの販売予定です。なお、一部店舗では取り扱いがありません。

回転寿司で月見気分！

　回転寿司でまさかの月見ハンバーガーが登場。月見ハンバーグは国産黒毛和牛を使用しており、かなり本格的です。寿司、バーガー、スイーツと幅広い内容で、お腹も心も満たされそうです。

※価格は税込み表記です。

