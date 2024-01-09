デル、QD-OLEDディスプレーやCore UltraノートPCを含むAlienware新製品を発表 (1/2)

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デル・テクノロジーズは1月9日、ゲーミングPCブランド「Alienware」の新製品として、「Alienware m16 R2」 「Alienware x16 R2」「Alienware m18 R2」「Alienware AW3225QF」「Alienware AW2725DF」「Alienware Pro Wireless Keyboard」「Alienware Pro Wireless Mouse」を発表した。

Alienware m16 R2など新型ノートPC、3モデル

Alienware m16 R2は、インテル Core Ultra H SeriesプロセッサーとGeForce RTX 40を搭載する「Alienware m16」の後継モデル。m16では、ヒンジ部に設けられていた冷却用のユニットを廃止しながらも、冷却機構の最適化により、43％効率的なエアフローを実現。優れた冷却機能を維持しながら、前モデル比で15%小さいフットプリントを実現したという。

素早くダークモードに切り替えられる「Stealth Mode Hotkey」や、CPU／GPU間の電力バランスを最適化する機能などを設ける。バッテリー容量は90Whrで、NVIDIA Advanced Optimusに対応している。

Alienware m16 R2の主なスペック CPU Core Ultra 7 Processor 155H

Core Ultra 9 Processor 185H GPU GeForce RTX 4050 Laptop GPU

GeForce RTX 4060 Laptop GPU

GeForce RTX 4070 Laptop GPU メモリー 8GB／16GB／32GB／64GB ディスプレー 16.0型（2560×1600ドット） ストレージ 512GB／1TB／2TB／4TB／8GB SSD インターフェース USB Type-C（Thunderbolt 4.0、DisplayPort 1.4とPower Deliveryに対応）×1、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2、DisplayPort 1.4）、HDMI 2.1、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2）、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2、PowerShare Technology対応）、3.5mmミニジャック×1、RJ45端子 カードスロット microSDスロット 本体サイズ およそ幅363.9×奥行き249.4×高さ23.5mm 重量 およそ2.55kg（最軽量構成時） OS Windows 11 Home（64bit）

Windows 11 Pro（64bit）

Alienware x16 R2は、インテル Core UltraプロセッサーとGeForce RTX 4090 Laptop GPUを搭載する「Alienware x16」の後継モデル。インテル Core Ultraプロセッサーの電源制御性能により、描画機能に175Wの電源出力を割り当てることができ、GeForce RTX 4090 Laptop GPUと組み合わせると、描画機能全体で、220Wの出力を得られるという。

冷却性能が向上しているほか、標準でリフレッシュレート240Hz駆動のDolby Visionディスプレーを搭載。メモリーの規格にはLP-DDR5Xを採用し、ストレージはオプションで最大8TBまで選択できる。

Alienware x16 R2の主なスペック CPU Core Ultra 7 Processor 155H

Core Ultra 9 Processor 185H GPU GeForce RTX 4060 Laptop GPU

GeForce RTX 4070 Laptop GPU

GeForce RTX 4080 Laptop GPU

GeForce RTX 4090 Laptop GPU メモリー 16GB／32GB ディスプレー 16.0型（2560×1600ドット） ストレージ 512GB／1TB／2TB／4TB／8GB SSD インターフェース USB Type-C（Thunderbolt 4.0、USB 4、DisplayPort 1.4とPower Deliveryに対応）×1、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2、DisplayPort 1.4）、HDMI 2.1、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2、PowerShare Technology対応）、3.5mmミニジャック×1 カードスロット microSDスロット 本体サイズ およそ幅364.81×奥行き289.98×高さ18.57mm 重量 およそ2.74kg OS Windows 11 Home（64bit）

Windows 11 Pro（64bit）

Alienware m18 R2はCore i9-14900HXプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU（最大構成時）を搭載したモデル。同社は「これまでのAlienwareのノートPCの中でも、最高のパフォーマンスとストレージ容量（最大10TB）をサポート」とコメントしている。

Alienware m18 R2の主なスペック CPU Core i7-14650HX

Core i7-14700HX

Core i9-14900HX GPU GeForce RTX 4060 Laptop GPU

GeForce RTX 4070 Laptop GPU

GeForce RTX 4080 Laptop GPU

GeForce RTX 4090 Laptop GPU メモリー 8GB／16GB／32GB／64GB（LPDDR5x Dual Channel） ディスプレー 18.0型（2560×1600ドット）

18.0型（1920×1200ドット） ストレージ 512GB／1TB／2TB／4TB／8GB SSD（PCIe 4） インターフェース USB Type-C（Thunderbolt 4.0、USB 4、DisplayPort 1.4とPower Deliveryに対応）×1、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2）、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2）×2、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2、PowerShare Technology対応）、HDMI 2.1、Mini DisplayPort×1、3.5mmミニジャック×1、RJ45端子 カードスロット SDスロット 本体サイズ およそ幅410.3×奥行き319.9×高さ26.7mm 重量 - OS Windows 11 Home（64bit）

Windows 11 Pro（64bit）

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