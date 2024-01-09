「CES 2024」 レポート 第9回
「2024 CES Innovation Award Honoree」の受賞製品も
デル、QD-OLEDディスプレーやCore UltraノートPCを含むAlienware新製品を発表 (1/2)
2024年01月09日 08時00分更新
デル・テクノロジーズは1月9日、ゲーミングPCブランド「Alienware」の新製品として、「Alienware m16 R2」 「Alienware x16 R2」「Alienware m18 R2」「Alienware AW3225QF」「Alienware AW2725DF」「Alienware Pro Wireless Keyboard」「Alienware Pro Wireless Mouse」を発表した。
Alienware m16 R2など新型ノートPC、3モデル
Alienware m16 R2は、インテル Core Ultra H SeriesプロセッサーとGeForce RTX 40を搭載する「Alienware m16」の後継モデル。m16では、ヒンジ部に設けられていた冷却用のユニットを廃止しながらも、冷却機構の最適化により、43％効率的なエアフローを実現。優れた冷却機能を維持しながら、前モデル比で15%小さいフットプリントを実現したという。
素早くダークモードに切り替えられる「Stealth Mode Hotkey」や、CPU／GPU間の電力バランスを最適化する機能などを設ける。バッテリー容量は90Whrで、NVIDIA Advanced Optimusに対応している。
|Alienware m16 R2の主なスペック
|CPU
|Core Ultra 7 Processor 155H
Core Ultra 9 Processor 185H
|GPU
|GeForce RTX 4050 Laptop GPU
GeForce RTX 4060 Laptop GPU
GeForce RTX 4070 Laptop GPU
|メモリー
|8GB／16GB／32GB／64GB
|ディスプレー
|16.0型（2560×1600ドット）
|ストレージ
|512GB／1TB／2TB／4TB／8GB SSD
|インターフェース
|USB Type-C（Thunderbolt 4.0、DisplayPort 1.4とPower Deliveryに対応）×1、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2、DisplayPort 1.4）、HDMI 2.1、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2）、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2、PowerShare Technology対応）、3.5mmミニジャック×1、RJ45端子
|カードスロット
|microSDスロット
|本体サイズ
|およそ幅363.9×奥行き249.4×高さ23.5mm
|重量
|およそ2.55kg（最軽量構成時）
|OS
|Windows 11 Home（64bit）
Windows 11 Pro（64bit）
Alienware x16 R2は、インテル Core UltraプロセッサーとGeForce RTX 4090 Laptop GPUを搭載する「Alienware x16」の後継モデル。インテル Core Ultraプロセッサーの電源制御性能により、描画機能に175Wの電源出力を割り当てることができ、GeForce RTX 4090 Laptop GPUと組み合わせると、描画機能全体で、220Wの出力を得られるという。
冷却性能が向上しているほか、標準でリフレッシュレート240Hz駆動のDolby Visionディスプレーを搭載。メモリーの規格にはLP-DDR5Xを採用し、ストレージはオプションで最大8TBまで選択できる。
|Alienware x16 R2の主なスペック
|CPU
|Core Ultra 7 Processor 155H
Core Ultra 9 Processor 185H
|GPU
|GeForce RTX 4060 Laptop GPU
GeForce RTX 4070 Laptop GPU
GeForce RTX 4080 Laptop GPU
GeForce RTX 4090 Laptop GPU
|メモリー
|16GB／32GB
|ディスプレー
|16.0型（2560×1600ドット）
|ストレージ
|512GB／1TB／2TB／4TB／8GB SSD
|インターフェース
|USB Type-C（Thunderbolt 4.0、USB 4、DisplayPort 1.4とPower Deliveryに対応）×1、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2、DisplayPort 1.4）、HDMI 2.1、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2、PowerShare Technology対応）、3.5mmミニジャック×1
|カードスロット
|microSDスロット
|本体サイズ
|およそ幅364.81×奥行き289.98×高さ18.57mm
|重量
|およそ2.74kg
|OS
|Windows 11 Home（64bit）
Windows 11 Pro（64bit）
Alienware m18 R2はCore i9-14900HXプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU（最大構成時）を搭載したモデル。同社は「これまでのAlienwareのノートPCの中でも、最高のパフォーマンスとストレージ容量（最大10TB）をサポート」とコメントしている。
|Alienware m18 R2の主なスペック
|CPU
|Core i7-14650HX
Core i7-14700HX
Core i9-14900HX
|GPU
|GeForce RTX 4060 Laptop GPU
GeForce RTX 4070 Laptop GPU
GeForce RTX 4080 Laptop GPU
GeForce RTX 4090 Laptop GPU
|メモリー
|8GB／16GB／32GB／64GB（LPDDR5x Dual Channel）
|ディスプレー
|18.0型（2560×1600ドット）
18.0型（1920×1200ドット）
|ストレージ
|512GB／1TB／2TB／4TB／8GB SSD（PCIe 4）
|インターフェース
|USB Type-C（Thunderbolt 4.0、USB 4、DisplayPort 1.4とPower Deliveryに対応）×1、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2）、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2）×2、USB Type-A（USB 3.2 Gen 2、PowerShare Technology対応）、HDMI 2.1、Mini DisplayPort×1、3.5mmミニジャック×1、RJ45端子
|カードスロット
|SDスロット
|本体サイズ
|およそ幅410.3×奥行き319.9×高さ26.7mm
|重量
|-
|OS
|Windows 11 Home（64bit）
Windows 11 Pro（64bit）
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