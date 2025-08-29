セガは8月29日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売するSteam「パブリッシャーセール」を開催中。セール期間は、2025年9月4日まで。

今回のセールでは、セガから『龍が如く８』が60％オフ、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が35％オフで登場。また、『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』や『ツーポイントミュージアム』などの人気タイトルも特別価格でラインアップしている。

アトラスからは、『メタファー：リファンタジオ』が45％オフ、『真・女神転生V Vengeance』が55％オフで販売。最大80％オフのお得なセールとなっているので、詳細はダウンロード版セール特設サイトをチェックしてほしい。

※セール期間はタイトルにより異なります。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

©SEGA

©SEGA Europe Limited

©ATLUS. ©SEGA.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。