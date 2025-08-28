『ブレイブリーデフォルトII』も60％オフとお買い得！
『SO2R』が50％オフ！スクエニが「SEPTEMBER SALE Part 1」を開催
2025年08月28日 17時25分更新
スクウェア・エニックスは8月28日、同社のダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクエニ SEPTEMBER SALE Part 1」をPlayStation Storeとニンテンドーeショップで開始したと発表。セール期間は、2025年9月10日まで。
以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は対象タイトル一覧掲載ページで確認してほしい。
＜対象タイトル一覧掲載ページ＞
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3669/※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なりますのでご注意ください。
※セールの開始／終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『ブレイブリーデフォルトII』
Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『LIVE A LIVE』
PS5／PS4／Swwitch
60％オフ
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』
PS5 40％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: Toshiyuki Itahana
『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』
PS4
60％オフ
© ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX
「ニーア」バンドル
PS4
60％オフ
© SQUARE ENIX
(NieR:Automata Game of the YoRHa Edition)Developed by PlatinumGames Inc.
(NieR Replicant ver.1.22474487139...)Developed by Toylogic Inc.
『聖剣伝説 Legend of Mana』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説COLLECTION』
Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition』
PS5／PS4
40％オフ
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説2 SECRET of MANA』
PS4
60％オフ
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY 零式HD』
PS4
70％オフ
© SQUARE ENIX
MAIN CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』
『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』
PS5／PS4
70％オフ
© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
